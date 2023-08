Un joven se encuentra grave de salud luego de que le cayera en la espalda una máquina de 150 kilos mientras estaba en el gimnasio.

El terrible accidente ocurrió en Brasil y el afectado fue identificado como Regilâneo da Silva Inácio; tiene 42 años de edad y es padre de familia. Pese a que recibió primeros auxilios al instante del incidente, su familia ha declarado que aunque está consciente, podría no volver a caminar. Esto se sabe.

Joven sufre trágico accidente en el gimnasio; le cae máquina de 150 kilos en la espalda

De acuerdo con la familia del joven brasileño, todo sucedió el pasado viernes 4 de agosto en un gimnasio ubicado en Juazeiro do Norte; tras el terrible suceso, Regilâneo da Silva Inácio fue trasladado al hospital, sin embargo, su estado de salud no es el óptimo, pues aún no siente sus piernas y podría no volver a caminar.

Fue su hermana y un amigo quienes revelaron más detalles de la situación; el deportista fue golpeado con una máquina llamada "hack squat", la cual se usa para hacer sentadillas convencionales y pesa 150 kilos. Lo que pasó fue que estaba mal anclada y cayó justo en el respaldo de descanso donde Regilâneo estaba esperando para iniciar sus repeticiones en este aparato.

Maria das Dores da Silva Inácio detalló que el diagnostico es serio y que pese a que ya siente los brazos, será sometido a otra cirugía para aliviar el dolor, pero aún no se sabe si recuperará la movilidad en las piernas. Los médicos han dicho que solo hay 1% de probabilidad de que eso suceda; la familia asegura que necesitan un milagro.

Por su parte, el neurocirujano José Correia Junior (quien operará a Regilâneo) detalló que el deportista tiene una lesión severa debido a que las neuronas fueron dañadas significativamente. La cirugía implica la necesidad de fijación y retorno a la estabilidad, pero hay ausencia de movimiento y funciones vitales de la pelvis.

Las posibilidades de que el paciente vuelva a caminar dependen mucho del grado de la lesión que hasta el momento desconocen, argumentó el especialista.

Máquina que le cayó solo tenía tres meses de uso, según el gimnasio

Por su parte, el gimnasio alega que la máquina que le cayó en el cuello a Regilâneo da Silva Inácio apenas tenía tres meses de uso y todavía no saben qué pudo fallar para que el seguro se desprenda y cediera todo el peso.

De acuerdo con la familia de la víctima, el procedimiento médico tiene un costo de 35.000 reales brasileños (alrededor de 7.000 dólares) y la mitad de esta cantidad la pagará el gimnasio 220 FIT, donde sucedió el accidente pero personas cercanas a él comenzaron a organizar una recolecta de dinero para poder pagar lo que falta de la operación, comprar una silla de ruedas, medicinas y lo que falte del tratamiento para cuando le den de alta.