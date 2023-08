FBI abate a sujeto que publicaba amenazas contra Joe Biden y otros funcionarios

SALT LAKE CITY.- Un hombre que publicaba amenazas de muerte contra el presidente de EE.UU. Joe Biden, la vicepresidenta Kamala Harris y otros funcionarios estadounidenses, fue abatido durante un operativo de arresto del Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés).

Los hechos ocurrieron la madrugada de este miércoles, 9 de agosto, confirmó el FBI a ABC News.

Un hombre de Utah, identificado como Craig Robertson, fue abatido a tiros durante un operativo de arresto del FBI derivado de una investigación sobre las presuntas amenazas hechas contra el presidente Biden y otros funcionarios.

A través de redes sociales, Robertson publicaba mensajes sobre la muerte de Biden e insinuó tener planes para atentar contra la vida del presidente en su próxima visita a Utah; amenazas que el FBI considero “creíbles”, según un funcionario en el caso.

Biden aterrizó en Utah poco después de las 20:00 pm. El sujeto fue abatido aproximadamente a las 6:15 am.

Tras la investigación, abierta en abril pasado y dada a conocer al Servicio Secreto en junio, a primera hora de la mañana de hoy los agentes del FBI acudieron a un domicilio en Salt Lake City para realizar la detención del sospechoso.

Dicho operativo llevó a un tiroteo por circunstancias que no han sido dadas a conocer por los agentes estadounidenses.

“De acuerdo con la política del FBI, el incidente del tiroteo está siendo revisado por la División de Inspección del FBI. Como se trata de un asunto en curso, no tenemos más detalles para proporcionar”, señaló la dependencia en un comunicado.

“El FBI se toma en serio todos los incidentes con disparos en los que se ven implicados nuestros agentes o miembros de los grupos de trabajo”, agregó.

