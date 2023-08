Incendios en Hawái son 'apocalípticos'; personas saltan al mar para escapar (VÍDEOS)

MAUI.- La gobernadora en funciones, Sylvia Luke, declaró el estado de emergencia por los incendios forestales en Hawái, alimentados por los fuertes vientos del huracán Dora al sur del archipiélago.

La situación fue descrita como “apocalíptica” por residentes de la isla de Maui, algunos de los cuales decidieron saltar al mar para escapar de las llamas e incluso el número de emergencias 911 está caído, según reportaron medios locales.

Desde la noche del martes y madrugada de este miércoles se reportaron fuertes incendios forestales en la isla de Maui que son avivados por los vientos del huracán Dora categoría 4, que atraviesa el sur de la cadena de islas.

A las 5:00 de la mañana de este miércoles, Dora se ubicaba a mil 271 kilómetros al sur-suroeste de Honolulu.

Declaran estado de emergencia por incendios en Hawái

De acuerdo con lo reportado por medios locales, todas las islas hawaianas se encuentran bajo estado de emergencia que seguirá vigente hasta las 6:00 pm de hoy, al menos. Además, la gobernadora interina informó que la Guardia Nacional de Hawái se activó para ayudar en la crisis.

?????? | Escenas apocalípticas en #Hawaii • Un incendio forestal ha destruido ya gran parte de la zona histórica de la comunidad de #Lahaina, en la isla de #Maui, y sigue intensificándose debido a los vientos del huracán #Dora. pic.twitter.com/ozTH9SHZ5h — ALERTAS RD ???? Y EL ??? (@Alertas_RD) August 9, 2023

Las autoridades aconsejan no realizar viajes aéreos no esenciales a Maui y se ordenó a todas las agencias estatales que colaboren con las evacuaciones.

“El fuego puede estar a una milla o más de su casa, pero en un minuto o dos, puede estar en su casa”, dijo el subjefe de bomberos Jeff Giesea.

Heartbreaking doesn’t describe what I’m feeling. Shame on this evil country for what it has done to Hawai’i and Kanaka Maoli. Shame on everyone who has turned a blind eye because their vacation was worth more than sovereignty and the lives of Indigenous people. https://t.co/HPqhGgTGg4 — nylah (@yumcoconutmilk) August 9, 2023

Al momento, el fuego ya ha devorado miles de acres y viviendas así como otros locales comerciales. Algunas de las principales afectaciones se registraron en Front Street, un sitio de Lahaina muy popular entre los turistas.

“Los edificios en ambos lados fueron engullidos […] No había camiones de bomberos en ese momento; creo que el departamento de bomberos estaba abrumado”, dijo Alan Dickar, propietario de un negocio en dicha zona a KGMB-TV.

Al oeste de Maui y en una región montañosa al interior de la Isla Grande se evacuaron a los residentes y se cerraron escuelas.

En Maui, Hawái, se ha declarado Estado de Emergencia por los incendios en Mauicolapsa, avivados por los vientos del huracán Dora.



Los hospitales con heridos están colapsados, se reportan daños en una localidad histórica e incluso las comunicaciones con el 911 se han cortado. pic.twitter.com/bW7jrTVpw3 — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) August 9, 2023

En la isla de Oahu, el Departamento de Servicios de Emergencia de Honolulu recibió a personas quemadas de Maui. También se reporta que varios hospitales estarían sobrecargados con pacientes con quemaduras, pero el número exacto de heridos no ha sido confirmado.

El sistema hospitalario está “sobrecargado de pacientes quemados, personas que sufrían de inhalación […] la realidad es que necesitamos sacar a la gente de Maui para brindarles apoyo para las quemaduras”, dijo la gobernadora Luke.

Se reportan al menos 14 mil 500 hogares y empresas en Maui sin luz desde la madrugada de hoy.

“Definitivamente es uno de los días más desafiantes para nuestra isla dado que hay múltiples incendios, múltiples evacuaciones en las diferentes áreas del distrito”, dijo el portavoz de Maui, Mahina Martin.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) emitió una declaración de desastre para brindar asistencia en Kohala Ranch, una comunidad rural de 500 habitantes en la Isla Grande donde 200 viviendas estaban a merced del fuego.

Sin embargo, la solicitud llegó cuando el fuego había quemado más de 600 acres.

Things are not well in Hawai?i.pic.twitter.com/sFNsTGaem2 — David Ho (@_david_ho_) August 9, 2023

BREAKING: Aerial view from Lahaina, Maui in Hawaii shows extremely devastating scenes, majority of structures destroyed by apocalyptic wildfires. pic.twitter.com/TRgw9Adm08 — The General (@GeneralMCNews) August 9, 2023

I’m crying this morning. Maui is on fire. Half of my family is from Maui and I have so many friends from Maui. Work brought me to Lahainaluna and made me realize how special Lahaina is. The old capital of Hawai?i - both in politics and education - is gone in flames ?? https://t.co/AoIT0PSc3B — Micah (@waterpaper42) August 9, 2023

???? | Ante y después los incendios forestales que arrasaron Lahaina - Maui, Hawái, Estados Unidos. pic.twitter.com/M90cW6Ia2k — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) August 9, 2023

Personas saltan al mar para escapar del fuego

La Guardia Costera dio a conocer a la CBS el rescate de una docena de personas en Lahaina, quienes se dirigieron al agua para escapar del fuego durante el martes.

Autoridades del condado de Maui escribieron en Twitter: “NO vayas a la ciudad de Lahaina”.

"El 911 está caído (en West Maui). El servicio celular está caído. El servicio telefónico está caído. Y eso ha sido parte del problema", indicaron y se pidió llamar directamente al Departamento de Policía de Lahaina.

El alcalde Richard T. Bissen declaró estado de emergencia desde el martes y solicitó ayuda de la Guardia Nacional, y la Cruz Roja abrió un centro de evacuación en una escuela secundaria además se reportaron otros tres refugios en centros comunitarios.

Hasta el momento, no se tiene claro el número total de edificios quemados pues los fuertes vientos impiden a los helicópteros sobrevolar las áreas incendiadas para arrojar agua, además el paso de los bomberos está frustrado por árboles y líneas eléctricas caídas en las carreteras.

