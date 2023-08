Mujer invita a sus exsuegros a comer y mueren en menos de una semana

SYDNEY (AP) — Un sábado de finales de julio, dos parejas fueron invitadas a almorzar en una casa palaciega del estado de Victoria. Se trataba de un pastor local y su esposa. Los cuatro eran conocidos por los lugareños como pilares de la unida comunidad rural.

Esa noche, todos enfermaron gravemente de lo que parecía ser una intoxicación alimentaria. Una semana después, tres de los cuatro habían muerto. Detectives de homicidios investigan el caso.

La anfitriona de la reunión, una mujer de unos 40 años, y sus dos hijos resultaron ilesos, pues recibieron una comida diferente a la de los afectados.

La policía ha entrevistado a Erin Patterson, la mujer que según dijeron preparó la comida en su casa el 29 de julio pero no enfermó. La policía la dejó en libertad sin presentar cargos, aunque indicó que seguía siendo sospechosa.

En declaraciones a los medios ante su casa en la localidad de Leongatha, en el estado de Victoria, la mujer dijo que no sabía lo que había ocurrido.

“Yo no hice nada. Les amaba y estoy destrozada porque ya no estén”, dijo a Network Nine.