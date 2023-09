Policías de Estados Unidos ultiman a mujer embarazada; tenía hijos de 3 y 6 años

BLEDON.- Oficiales de policía del municipio de Ohio (Estados Unidos) fueron grabados en vídeo al disparar contra una mujer embarazada, afrodescendiente, quien era madre de otros dos menores de tres y seis años de edad.

El hecho ocurrió en el estacionamiento de un supermercado cuando los oficiales pretendían detener a la mujer por presuntamente robar artículos del establecimiento.

La semana pasada, dos oficiales de policía interceptaron a Ta’kiya Young, de 21 años de edad, en el estacionamiento de un centro comercial de Westerville, un suburbio al norte de Columbus, por el reporte de un empleado sobre el presunto robo de unas botellas de alcohol.

Ta’kiya Young se encontraba en el asiento del conductor cuando uno de los policías se para junto a su ventanilla y comienza a decirle que se baje del automóvil mientras el otro se coloca al frente del vehículo.

El agente a un costado exige a la mujer salir del auto pero se niega a hacerlo mientras asegura no haber cometido robo alguno, tras lo cual el oficial comienza a golpear su ventana.

El segundo oficial, frente al coche, es captado con su arma desenfundada y repite la orden de bajarse del vehículo a la mujer embarazada.

El automóvil parece moverse, momento en que se escucha el disparo y un grito de la mujer, tras lo cual empieza a moverse lentamente hasta que se estrella contra el centro comercial.

Al acercase los oficiales, Young es captada por la cámara de las autoridades recostada en el asiento del copiloto.

Los sucesos fueron captados en vídeo por las cámaras frontales de los dos policías implicados en el hecho.

Spoke with Ta'Kiya Young's attorney just a bit earlier. He says not only is the shooting inexcusable but he has a witness who can testify Young didn't actually steal anything.



That and more (????) on another police shooting of an unarmed Black woman. pic.twitter.com/Ze0U1Hlr0s — Jamal Andress (@JamalAndress) September 2, 2023