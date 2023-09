''La hermandad de Chile y México se proyecta al futuro'', asegura el presidente Boric

SANTIAGO, Chile.— La tarde de este domingo, los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Chile, Gabriel Boric, ofrecieron un mensaje a los representantes de los medios de comunicación en el Palacio de La Moneda, tras haberse reunido en privado.

El presidente López Obrador calificó el golpe de Estado que llevó a cabo el general Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973 como un hecho “abominable” y “una mancha que no se borra ni con toda el agua de los océanos".

Mensaje conjunto de los presidentes de México y Chile, desde Santiago https://t.co/2GNuJrAHbI — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 10, 2023

Ante el mandatario mexicano, el presidente de Chile, Gabriel Boric Font, agradeció al pueblo de México su hermandad y solidaridad por haber dado asilo a más de tres mil chilenos el 11 de septiembre de 1973.

A unas horas de conmemorar los 50 años del Golpe de Estado en Chile en contra del presidente Salvador Allende, en un mensaje conjunto, el Mandatario chileno destacó que hoy la hermandad de Chile y México se proyecta al futuro en base en un compromiso inclaudicable con la democracia centrada en el pueblo.

“Y como siempre nos recuerda Andrés Manuel López Obrador, con los pobres primero“, dijo Boric.

El Mandatario chileno subrayó que la visita del presidente López Obrador, tiene un sentido de visión histórica y de compromiso con la figura democrática del presidente Allende, pero también tiene un sentido de presente.

“Su visita, Presidente, con el motivo de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, es una muestra concreta de esta historia que nos une y su compromiso con la democracia de América latina, y seguir trabajando beneficio de nuestros pueblos“, expresó.

En su mensaje, Boric Font recordó que aquel 11 de septiembre de 1973, cuando el entonces embajador de México en Chile, Gonzalo Martínez Corbalá, recibió a cientos de chilenas y chilenos, tanto en la embajada colombiana en la residencia oficial y "corriendo riesgos personales buscó a la familia del presidente Allende, a la señora Hortensia Bussi y a su hija, Isabel Allende".

"El gobierno de México, con una solidaridad que lo ha caracterizado lo largo de la historia, recogió y dio asilo, cariño en el dolor, a cientos de chilenos aquienes intentaron privarlos de su patria y su dignidad, pero no pudieron", dijo Boric.

Destacó que el presidente de México no acostumbra a hacer viajes al extranjero, por eso “me honra profundamente que haya decidido acompañarnos en esta fecha tan simbólica para nosotros", aseguró el mandatario chileno.

Boric destacó que los pueblos de México y Chile están entrelazados por grandes gestos de solidaridad, pero además en la cultura, el comercio, la literatura y la ciencia".

Y agregó, “Como no dejar de agradecer el trabajo incansable que como embajadora hizo Alicia Bárcena, hoy Canciller de México. Como no agradecer a Beatriz (Gutiérrez Müller) por su trabajo para recuperar el legado de Gabriela Mistral en México y que de manera generosísima donó al museo de la educación en Chile y como no agradecer a las Fuerzas Armadas mexicanas, que en un momento en lo que lo estábamos pasando mal, por los incendios de febrero de este año, dispusieron de todos los recursos para enviar decenas de brigadistas que ayudaron a combatir los incendios".

El Presidente de Chile recordó el intercambio cultural entre ambos pueblos por ejemplo, al actor “de mi generación Gael García Bernal, protagonizando la épica de la película 'NO', a propósito del plebiscito de 1988".

“Pienso en el intercambio cultural Los tres, Café Tacvba, Mon Laferte, Los bunker… en la presencia de Gabriela Mistral en México que dejó profunda huella y también en Pablo Neruda que fue significativa y ha dejado huella en la sociedad mexicana y tantos otros“, señaló.

Pero esos lazos, dijo, se hicieron más fuertes e indestructibles cuando a partir del 11 de septiembre de 1973, México abrió las puertas de su embajada y acogió a más de 3 mil compatriotas.“Les dio asilo contra la opresión, los cobijó y les brindó apoyo en un momento que era muy difíciles para sus vidas“, destacó.