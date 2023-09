Proponen juicio político contra Biden; Casa Blanca responde

WASHINGTON.- Kevin McCarthy, presidente republicano de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, pidió una investigación de juicio político contra el presidente Joe Biden, del partido demócrata.

El republicano ordenó a tres comités de la Cámara de Representantes iniciar las pesquisas, en un esfuerzo por obtener registros bancarios y otros documentos del mandatario y de su hijo Hunter Biden, quien enfrenta cargos por posesión de armas y evasión fiscal.

En rueda de prensa, el republicano consideró que el juicio político era el siguiente “paso lógico” en las indagaciones que inició el grupo conservador tras recobrar el control de la Cámara Baja en las elecciones de medio mandato pasadas.

Las resoluciones de juicio político deben ser validadas por el pleno de esa cámara, donde no está claro aún que McCarthy tenga el respaldo de republicanos moderados de su bancada.

En caso de que la investigación prosperé, llegaría al Senado, que el que tiene la potestad para efectuar tal proceso, pero que actualmente es mayoría demócrata lo que limita las posibilidades de que la solicitud avance.

“Animo al presidente y a su equipo a cooperar totalmente con esta investigación en pro de la transparencia. Estamos comprometidos con obtener respuestas para los estadounidenses, ni más, ni menos. Iremos allá donde las pruebas nos lleven”, dijo McCarthy.

En días pasados, McCarthy sugirió someter a voto la apertura de esa investigación, pero al no tener la certeza de contar con el apoyo de los conservadores moderados de su bancada, tomó esa decisión de forma unilateral.

"Prometió realizar una votación para abrir el juicio político, pero ahora cambió de opinión porque no tiene apoyo", criticó Ian Sams, portavoz del Ejecutivo, en su cuenta oficial de Twitter.

En su comparecencia, McCarthy dijo que no tomó la decisión “a la ligera” y aseguró que el Departamento del Tesoro “tiene más de 150 transacciones que implican a la familia Biden y a otros socios de negocios que fueron marcados como actividad sospechosa por los bancos estadounidenses”.

La bancada republicada señaló a la familia Biden por aprovechar sus lazos políticos para, presuntamente, entablar negocios con “adversarios” del país como China.

McCarthy aseguró que las alegaciones “son creíbles y dibujan una cultura de corrupción”.

“El presidente mintió a la población estadounidense sobre su propio conocimiento sobre los negocios de su familia en el extranjero”, acusó.

“Hay testigos que han dicho que participó en numerosas llamadas, encuentros y cenas que resultaron en coches y millones de dólares hacia su hijo y los socios empresariales de su hijo”, apuntó.

El legislador conservador estimó que esas acusaciones de “abuso de poder, obstrucción y corrupción” merecen indagaciones adicionales, razón por la que dijo encargar esa investigación de juicio político contra él para poder reunir “todos los hechos”.

“Los estadounidenses merecen saber que los cargos públicos no están en venta, que el Gobierno federal no está siendo utilizado para encubrir las acciones de una familia políticamente destacada”, concluyó.

A cargo de las pesquisas solicitadas estará el presidente del Comité de Vigilancia de la Cámara de Representantes, James Comer, en coordinación con los representantes del Comité Judicial, Jim Jordan, y del Comité de Medios y Arbitrios, Jason Smith.

Representantes de la Casa Blanca calificó a la apertura de una investigación de juicio político contra Biden como “extremismo político en su peor versión”.

“Los republicanos de la Cámara de Representantes han estado investigando al presidente durante 9 meses y no han encontrado evidencia de irregularidades. Sus propios miembros del Partido Republicano lo han dicho”, acusó Sams, portavoz de la Casa Blanca.

