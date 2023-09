Llamado del Papa a experimentar el efecto del perdón

CIUDAD DEL VATICANO.— En su reflexión del Ángelus de ayer domingo, el papa Francisco comenta el pasaje evangélico en el que Jesús habla, a través de una parábola, de la infinita misericordia de Dios.

“¿Nos sentimos perdonados por Él y damos testimonio de su amor perdonando a quienes nos han herido?”, cuestionó.

“Perdonando sembramos a nuestro alrededor esa vida nueva que de otro modo sería imposible”, subrayó.

El perdón recibido de Dios y que hay que dar a su vez al prójimo, no como una buena acción opcional, sino como un comportamiento fundamental para llamarnos cristianos, fue el núcleo de la meditación del Ángelus.

Es el pasaje del Evangelio de Mateo que sugiere el tema, describiendo el diálogo entre Pedro y Jesús cuando el discípulo pregunta a su maestro cuántas veces se debe perdonar al hermano, si hasta siete veces.

El Papa subrayó la generosidad de Pedro, pero la respuesta que recibe va mucho más allá. “No te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete”, le dice de hecho Jesús.

“Es decir, que cuando se perdona no se calcula, que es bueno perdonar todo y siempre. Como hace Dios con nosotros, y como está llamado a hacer quien administra el perdón de Dios: perdonar siempre”.

Francisco resumió la parábola contada por Jesús en la que contrasta la misericordia del rey, a quien un siervo debe devolver una suma enorme, con el comportamiento de ese mismo siervo hacia uno de sus iguales que tiene con él una pequeña deuda que pagar.

“El rey perdona esa suma al primer siervo, mientras que a ese otro lo mete en la cárcel. No olvidemos cómo es el camino de Dios”, añadió el Papa. “Dios es cercano, compasivo y tierno, ése es el camino de Dios”.

“El mensaje de Jesús es claro: Dios perdona de modo incalculable, excediendo toda medida. Él es así, actúa por amor y gratuidad. Nosotros no podemos corresponderle, pero cuando perdonamos al hermano o a la hermana, lo imitamos. Por lo tanto, perdonar no es una buena acción que se puede hacer o no hacer: es una condición fundamental para quien es cristiano”.

El Papa explicó que el perdón connota al cristiano porque cada uno de nosotros “es un perdonado o una perdonada. La misericordia de Dios es infinita e inigualable, dice, pero perdonándonos unos a otros podemos dar testimonio de su amor y difundirlo alrededor”.

“Fuera del perdón, en efecto, no hay esperanza; fuera del perdón no hay paz. .El perdón es el oxígeno que purifica el aire contaminado por el odio, es el antídoto que cura de los venenos del rencor, es la vía para desactivar la ira y curar tantas enfermedades del corazón que contaminan la sociedad”.

“Las preguntas que cada uno de nosotros debe hacerse hoy es si sentimos en nuestro corazón la alegría de ser objeto del perdón de Dios, siempre dispuesto a la misericordia, y luego si podemos perdonar a los demás.

“Intentemos, ahora, cada uno de nosotros, pensar en una persona que nos ha herido, y pidamos a Dios la fuerza para perdonarla. Y perdonémosla por amor a Dios. Nos hará bien, nos devolverá la paz al corazón”.

En otro momento, el Papa pidió proteger la dignidad humana ante el fenómeno migratorio, tras una semana en la que la llegada de miles de personas a las costas italianas ha puesto el foco mundial en la migración a Europa a través del Mediterráneo.

“No es un desafío fácil, como lo demuestran las noticias de los últimos días, pero que debemos afrontar juntos, ya que es esencial para el futuro de todos”, alertó.— VaticanNews EFE