Piden ayuda para localizar un avión militar que volaba en piloto automático sin tripulante

CIUDAD DE MÉXICO.— Autoridades de Estados unidos piden la ayuda de los ciudadanos y el público en general para encontrar un avión caza F-35 que desapareció cuando volaba en algún lugar sobre Carolina del Sur después de que el piloto se eyectó tras lo que ha sido descrito como “un percance“, dijo la cadena de televisión NBC News.

La desaparición llevó a legisladores a cuestionar: “¿Cómo demonios pierdes un avión?”

La Base Conjunta de Charleston, una base aérea en North Charleston, dijo que estaba trabajando con la Estación Aérea del Cuerpo de Marines de Beaufort para “localizar un F-35 que estuvo involucrado en un percance” el domingo por la tarde.

El piloto pudo eyectarse de forma segura de la aeronave, un jet F-35B Lightning II con habilidades furtivas que al parecer están funcionando demasiado bien, y fue trasladado a un centro médico local en condición estable.

Los equipos de respuesta a emergencias trabajan ahora para encontrar el avión, que tiene un costo de 80 millones de dólares.

La última posición conocida de la aeronave fue cerca del lago Moultrie y el lago Marion, dos grandes masas de agua al noroeste de la ciudad de Charleston.

“Se pide al público que coopere con las autoridades militares y civiles mientras continúan los esfuerzos“, dijeron funcionarios de la Base Conjunta de Charleston.

Avión en modo piloto automático

El avión quedó en modo de piloto automático cuando el piloto se eyectó de la aeronave, por lo que existe la posibilidad de que aún pueda estar en el aire, dijo Jeremy Huggins, portavoz de la Base Conjunta de Charleston, a NBC News por teléfono.

Se desconoce cuánto combustible había en el avión como para saber cuánto tiempo podría permanecer en el aire.

Cuestionado sobre si el avión, el más caro y moderno con que cuenta Estados Unidos, podría haberse estrellado, Huggins dijo que no podía dar más detalles. Tampoco se explicaron las circunstancias que llevaron al piloto a eyectarse del avión.

El avión pertenece al Escuadrón 501 de Entrenamiento de Ataque de Cazas de la Infantería de Marina.

El incidente suscitó algunas críticas, como la de la representante Nancy Mace, republicana de Carolina del Sur, que preguntó en X, antes Twitter: “¿Cómo demonios se pierde un F-35? ¿Cómo es posible que no haya un dispositivo de seguimiento y estemos pidiendo al público que encuentre un avión y lo entregue?”.

El transpondedor del avión, que normalmente ayuda a localizarlo, no funcionaba “por alguna razón que aún no hemos determinado“, informó The Washington Post citando a Huggins.

De acuerdo con el gigante aeroespacial Lockheed Martin, el F-35 es el “avión de combate más avanzado del mundo“, así como el “avión más letal, sigiloso y con mayor capacidad de supervivencia".