Mujer destruye su casa para que no se la quede su exesposo.

PERÚ.- Yumiko Ramírez Fabián, destruyó la casa de tres pisos que había construido en el terreno que le pertenece a su exsuegro, Pablo Honorato Vega, ya que se divorció.

El incidente ocurrió en el pueblo joven Cerro La Culebra, en el distrito de Chancay, en Huaral en Perú.

La mujer contó a los medios de comunicación locales que todo se originó cuando el padre de sus cuatro hijos decide abandonarla para iniciar una relación con su nueva pareja.

Tras el divorcio, su suegro le pidió el terreno de vuelta, pero ella no estaba dispuesta a entregar la casa que le costó tanto trabajo, dinero y esfuerzos.

Yumiko explicó que ella vio por su suegra que tiene un padecimiento de salud mental y aún así pidieron que desalojaran el domicilio.

Cuando su suegro reclamó el terreno, Yumiko acudió al Poder Judicial peruano; sin embargo, las autoridades otorgaron un orden de desalojo en favor de Pablo Honorato Vega, ya que el terreno está a su nombre. Por lo que ella decidió demoler la propiedad.

uD83DuDEA8 #Viral : En Chancay una madre de 4 niños, decidió demoler casa de 3 pisos, tras la ruptura amorosa con el padre de sus hijos, ya que el suegro via legal decidió desalojarla, ella construyó la casa en terrenos de sus suegros. pic.twitter.com/q4cqz5acNv

Yumiko, a su vez, dijo que su exesposo tiene otra casa al otro lado de Chancay, donde ahora vive con sus hijastros; mientras ella ha tenido que demandarlo para que se ocupe económicamente de los cuatro hijos que ellos tuvieron juntos.

“A mí me ha costado esfuerzo, me he privado de muchas cosas, incluso a mis hijos. Voy a entregar el terreno, voy a terminar (de demoler)”, manifestó.