Defiende una niña al planeta

LONDRES.— Una niña portuguesa de 11 años se sentó ayer en la gran sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para enfrentarse a 86 abogados de 32 países en la acción legal climática más grande del mundo.

Mariana Agostinho estaba junto a su hermano, su hermana y sus primos, dos filas detrás de 17 jueces de derechos humanos.

A unos metros de distancia, equipos de abogados vestidos de negro de toda Europa se paraban para argumentar por qué los países que representaban no deberían hacer más para abordar el calentamiento global.

Mariana Agostinho se había puesto de pie mientras los jueces, encabezados por la presidenta del tribunal, Síofra O’Leary, entraban para tomar asiento.

Síofra O'Leary dijo ante la sala abarrotada: “El caso se refiere a los artículos 2, 3, 18 y 14 (de la convención europea de derechos humanos) en lo que respecta al impacto del cambio climático... que resulta en olas de calor e incendios forestales que afectan las vidas de los solicitantes y salud”.

Afuera del tribunal, en Estrasburgo, los seis jóvenes portugueses recibieron el apoyo de activistas de todo el mundo, con carteles que decían: “Ustedes son héroes, manténganse fuertes” y “Amor y coraje”.

Un grupo de mujeres de Suiza viajó para apoyar a los jóvenes. Ellos también habían comparecido ante jueces de derechos humanos a principios de este año exigiendo que su país tomara más medidas para abordar el calentamiento global.

Rosmarie Wydler-Wälti, de Basilea, tenía en la mano un cuadro. Se lo había enviado Agostinho cuando se enteró del caso. “Ella me lo pintó cuando tenía ocho años. Estamos aquí para apoyarlos. Somos mujeres mayores que también sufrimos el cambio climático y les mostramos nuestro apoyo”.

De acuerdo con “The Guardian”, Mariana Agostinho y sus cinco compañeros demandantes dicen que los países europeos violan sus derechos humanos al no tomar medidas adecuadas para abordar el calentamiento global.

Con edades comprendidas entre 11 y 24 años, se vieron obligados a presentar el caso después de los incendios forestales que azotaron la región portuguesa de Leira en 2017, en los que murieron 66 personas.

Después de un verano de más incendios forestales en toda Europa, alegaron que las políticas de las 32 naciones son inadecuadas.

Sostienen que la falta de acción de los gobiernos viola sus derechos humanos: su derecho a la vida, a no sufrir tratos inhumanos o degradantes, su derecho a la privacidad y la vida familiar y su derecho a no sufrir discriminación. Y están buscando un fallo vinculante de los jueces para obligar a los países a aumentar rápidamente sus reducciones de emisiones.— The Guardian