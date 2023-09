Publican inéditos extractos de una entrevisa a Diana

GRAN BRETAÑA.— “Estamos tan decepcionados… queríamos una niña”. Esas son las palabras que, supuestamente, pronunció el rey Carlos III durante el bautizo de su hijo Enrique, en 1984.

En aquel momento, cuando era príncipe de Gales, se expresó así ante la madrastra de la princesa Diana, Raine Spencer, según detalló la propia Lady Di —como le decían a Diana— en unos reveladores audios que vieron la luz por primera vez justo cuando acaban de cumplirse, el jueves pasado, 26 años de su fallecimiento en un accidente de tránsito en París.

Los audios fueron grabados por Diana de Gales en la década de 1990 para su biógrafo, Andrew Morton, que posteriormente publicó el libro “Diana: Her True Story” (Diana, su verdadera historia), que se convirtió en un “bestseller”.

Según su relato, Raine Spencer no recibió de buena gana el comentario y dijo al actual monarca que debería darse cuenta de la suerte que tenía de tener otro hijo.

Algunos fragmentos de los audios se emitirán en un documental de “Good Morning America”, el programa estrella de la cadena estadounidense ABC, y que es la continuación de la producción de 2017 llamada “Diana: In Her Own Words” (Diana en sus propias palabras).

Se espera que después salga al aire en Disney+ a principios del próximo año.

La princesa Diana, que grabó siete horas de audio mientras aún estaba casada con el ahora rey, que sucedió a su madre la reina Isabel II tras su muerte hace casi un año, también habla en las grabaciones del odio que sentía hacia su madrastra, con quien su padre, John, se había casado en 1976 tras haberse divorciado de su esposa y madre de Diana, Frances Shand Kydd, en 1969, cuando la “princesa del pueblo” tenía seis años.

Diana y sus hermanos nunca aceptaron completamente a Raine en la familia, y la apodaron “Acid Raine” —Lluvia ácida—, en un juego de palabras en inglés, ya que Raine se pronuncia como “rain” (lluvia), e incluso solían cantarle una conocida canción infantil, también jugando con la palabra lluvia, diciéndole: “¡Raine, Raine, go away!” (Raine, Raine, márchate).

Sin embargo, su relación mejoró tras la muerte de su padre en 1992.

El productor Tom Jennings, responsable del próximo documental y también del que se emitió en el 2017, explicó que cuando vio la luz el primero “la gente quedó impresionada porque no habían oído a Diana hablar así antes”. Para él, “es lo más parecido a la verdad que puedes conseguir porque nada se interpone en tu camino” y consideró que “es importante, como parte del legado de Diana, permitir que se escuchen más esas cintas”.

En ellas la princesa habla con todo detalle sobre la mala relación entre ella y su entonces marido, e incluso califica su boda, que en julio de 1981 fue vista por televisión por millones de espectadores en todo el mundo, como un evento “ridículo”.

Las cintas son publicadas al mismo tiempo que el príncipe Enrique criticó duramente a la familia real por no haberle ofrecido suficiente apoyo tras la muerte de su madre, cuando él tenía 12 años y su hermano, el príncipe Guillermo, 15.— ABC