4 cosas que nunca debes perderte cuando visites Canadá

Canadá es un país ubicado al norte de los Estados Unidos. Es un país frío de hecho, pero también hermoso. Cada país tiene algo único que ofrecer a sus visitantes, y Canadá, por supuesto, no es diferente de ninguna manera a este respecto. Canadá no solo tiene un terreno diverso para proporcionar a sus visitantes, sino que también cuenta con diversidad en cultura e idioma. Esto se debe a que Canadá es una nación muy acogedora; por lo tanto, vas a conocer a muchas personas en Canadá que pertenecen a diferentes razas. Hoy, le presentaremos 4 cosas que debe ver cuando visite Canadá.

1. Acércate a los osos grizzly

Si eres aficionado a los animales, te alegrará saber que en Canadá puedes acercarte a los osos pardos. Quiero decir, ¿con qué frecuencia sucede esto? Todos hemos estado en el zoológico y hemos visto animales desde una distancia considerable. Ahora imagine realmente verlos de cerca y vivir en su hábitat natural; ver a estos animales de cerca es demasiado bueno para ser verdad. Además de los osos pardos, también existen los osos polares. Puedes ver osos polares en el Ártico canadiense, pero asegúrate de saber que estos animales son feroces y que la seguridad debe ser priorizada en su presencia.

2. Estancia en un Lodge de montaña tradicional

¿Alguna vez te has alojado en un refugio de montaña? En caso de que no lo haya hecho, es posible que se pregunte cómo se siente y si realmente lo mantienen caliente durante el invierno. En caso de que no lo supiera, a diferencia de la infraestructura urbana, las cabañas de troncos se han construido con la preservación de la naturaleza y el hábitat de diferentes animales en mente. Además, las cabañas del albergue se han diseñado para evitar la pérdida de calor a través de los registros. Por lo tanto, siempre se mantiene cálido y cómodo en una cabina.

3. Mira la aurora boreal

¿Sabrías qué es una aurora boreal? Aurora es básicamente una pantalla de luz natural en el cielo de la Tierra que generalmente tiene lugar en regiones de gran altitud. Si te gustan los fuegos artificiales, seguramente disfrutarás de esta colorida exhibición de luz en el cielo. El mejor lugar para ver estas luces es en la provincia de Yukon de Canadá. Incluso hay recorridos a los que puede unirse que le permiten obtener una visión perfecta de estas luces; hacer un viaje es una excelente idea en caso de que no haya viajado a Canadá antes.

4. Visita las montañas rocosas

Si eres fanático de la naturaleza, entonces Canadá es el lugar para ti; encontrará muchas facetas naturales en Canadá como volcanes, océanos, praderas, selvas tropicales, desiertos, viñedos, montañas y mucho más. Hablando de montañas, Canadá es el hogar de las montañas Rocosas. Estas montañas son importantes porque, durante la primavera, proporcionan ¼ de toda el agua utilizada en los Estados Unidos. Las Montañas Rocosas también albergan una fauna diversa que incluye alces, alces, osos negros, osos grizzly, caribú y muchos más. (I.S.)

