A frenar la corrupción: exigencia de EE.UU. a líderes libaneses

BEIRUT (EFE).— El subsecretario de Asuntos Políticos estadounidense, David Hale, instó ayer a los líderes políticos libaneses a que establezcan un plan creíble y aceptado por el pueblo para acabar con la corrupción endémica que ha sofocado a Líbano.

Al término de su visita de tres días a Beirut, Hale pidió a los líderes políticos del Líbano que respondan finalmente a las demandas legítimas y creen un plan creíble, aceptado por el pueblo, para un buen gobierno, una reforma sólida económica y financiera, y “el fin de la corrupción endémica que ha sofocado el tremendo potencial del Líbano”.

Asimismo, el funcionario estadounidense solicitó una investigación creíble y transparente de las circunstancias que llevaron a la explosión del pasado día 4 en el puerto de Beirut, que ha dejado al menos 178 muertos y más de 6,000 heridos.

“Cuando veamos a los líderes libaneses comprometidos con un cambio real, en palabras y acciones, Estados Unidos y sus socios internacionales responderán a las reformas con un apoyo financiero sostenido. Pero no podemos y no intentaremos dictar ningún resultado. Este es un momento para que el Líbano defina una visión libanesa, no una extranjera, del Líbano”, aseveró en el comunicado.

El responsable estadounidense visitó el puerto de Beirut, que quedó completamente destruido por la deflagración, y confirmó que un equipo del FBI llegará al final de esta semana al Líbano para participar en las investigaciones de los hechos.

De un vistazo

No se irá

El presidente libanés, Michel Aoun, afirmó que ha entendido el descontento popular, que en los últimos días se ha traducido en protestas en la calle contra la clase política en su conjunto, pero descarta dimitir porque eso generaría un vacío de poder.

“Imposible”

En una entrevista en el canal francés “BFMTV”, Aoun, de 85 años, respondió de forma tajante a la cuestión de si se ha planteado dejar el cargo: “Es imposible porque eso conduciría a un vacío de poder. ¿Quién asumiría el poder?” se preguntó tras recordar que ya ha dimitido el gobierno del primer ministro, Hasan Diab. Dijo estar enterado del malestar de la población.