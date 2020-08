A un año de la masacre en El Paso: así recuerdan a las víctimas

MÉXICO.- El Gobierno de México conmemoró este lunes el primer aniversario de la masacre de latinos en un supermercado de El Paso (Texas) reivindicando que fue un acto de "terrorismo" supremacista dado que el responsable, Patrick Crusius, confesó que quería matar el máximo número de mexicanos posible.

"Debemos seguir adelante en foros multilaterales para desarrollar una narrativa de que estas doctrinas son grupos terroristas y hay que tomar acciones más allá", expresó el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard durante un evento virtual con la representación diplomática de México en Estados Unidos.

Hoy recordamos a quienes perdieron la vida en el atentado terrorista de El Paso, Texas, en 2019. Abrazo solidario a sus familiares y amigos. No olvidamos. México promueve en todos los órdenes la lucha contra la doctrina del odio. Perseveraremos hasta lograr su erradicación. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 3, 2020

''Terrorismo'' hacia los mexicanos

El canciller aseguró que gracias a la "batalla cultural" y diplomática de México se logró que la OEA y la UNESCO adoptaran resoluciones de condena que tachan de "terrorismo" el asesinato de 23 personas, de las cuales 8 eran mexicanas, en uno de los mayores ataques contra la comunidad latina de Estados Unidos.

"El hecho de que se haya calificado lo ocurrido en El Paso como terrorismo es un hito en la política mexicana. Al principio hubo una reacción de que se trataba de un hecho aislado, pero México siempre sostuvo que viene vinculado a una doctrina", relató Ebrard.

Life in El Paso changed after that August 3rd, 2019. Let all Mexicans in the United States know that Mexico will never leave you alone. Mexico will respond with courage against any aggression to Mexicans, Mexican Americans, and Hispanic Americans. pic.twitter.com/28dzQZuJbG — Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) August 3, 2020

Según el canciller, esta calificación abre una "situación cualitativamente diferente" ya que permite exigir a los países que "tomen medidas preventivas", como vetar a los grupos que mantienen un discurso de odio.

¿Qué sucedió el 3 de agosto?

El 3 de agosto de 2019, Patrick Crusius, de 21 años de edad, mató a tiros a 23 personas e hirió a otras 22 en un Walmart de la fronteriza ciudad El Paso, al que asisten a comprar muchos mexicanos de Ciudad Juárez, al otro lado de la frontera.

El 3 de agosto del 2019, Patrick Crusius (21) perpetró un tiroteo en un supermercado de la cadena Walmart en El Paso, Texas (EE. UU.). Acabó con la vida de 22 personas. Posteriormente, afirmó que su objetivo era asesinar a los mexicanos que encontrara en el establecimiento. (1/3) pic.twitter.com/9YL1JfIIWK — Lugar de la Memoria 🇵🇪 (@LUMoficial) August 1, 2020

Crucius declaró que buscó disparar contra "mexicanos"; razón por la que fue encausado por hasta 90 cargos federales y estatales. El pasado 28 de abril los fiscales anunciaron que pedirán la pena de muerte después de la muerte de una víctima que pasó nueve meses en el hospital.

Conmemoran el ataque

Líderes y organizaciones de El Paso iniciaron diversos actos y memoriales en honor a las 23 víctimas mortales de la matanza.

A year ago a man full of hate traveled 650 miles and opened fire in a Walmart in #ElPaso. 23 people were killed and more were injured in this attempt to hurt our city.



What he didn't know is that El Paso was strong before this and is stronger now. #ElPasoStrong pic.twitter.com/7NIUoXfqLZ — Harry Ruiz (@harryruiz) August 3, 2020

Marcado por la pandemia del coronavirus, que desde el fin de semana ha obligado a que muchos homenajes y vigilias se desarrollen de forma virtual, los actos no tendrán la solemnidad que los familiares de las víctimas deseaban.

Se desveló una placa para honrar a las víctimas en las inmediaciones del consulado mexicano en El Paso y está prevista la iluminación de un camino con 23 farolas.

A través de Twitter, el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que el atacante "se equivocó" al creer que "su odio a los latinos y a los migrantes sería más poderoso que la cultura de la comunidad".