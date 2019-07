A votación, hoy, juicio político contra Donald Trump por comentarios “racistas”

WASHINGTON.- La Cámara de Representantes de EE.UU. planea votar este miércoles sobre la posibilidad de abrir un juicio político al presidente Donald Trump por sus comentarios “racistas”, una medida que se espera que fracase, pero que permitirá tomar el pulso a los demócratas en lo relativo a ese tema.

El congresista demócrata Al Green presentó el martes un texto legal para un juicio político (“impeachment”) en el que acusaba a Trump de cometer graves crímenes y delitos menores con sus comentarios contra cuatro legisladoras progresistas, a las que pidió “irse del país” a pesar de que son ciudadanas estadounidenses.

“Tenemos que dejar saber al mundo cómo nos sentimos al tener a un intolerante en la Casa Blanca“, dijo Green a los periodistas.

.@RepAlGreen on introducing articles of impeachment:



"The President was condemned, today we'll have a vote to punish… We have to punish the President & impeachment is the means by which he can be punished… We ought to impeach this President for his bigotry" pic.twitter.com/UTiQjb4Fe7