Abogado con filtro de gato en plena audiencia se vuelve viral (vídeo)

ESTADOS UNIDOS.- Un proceso judicial se retrasó porque uno de los participantes en una reunión virtual tenía un filtro de un gato. El abogado Rod Ponton se presentó ante el distrito 394 de Texas con el filtro.

El juez Roy Ferguson le dijo: "Creo que tiene un filtro activado en la configuración de video y es posible que desee apagarlo". "¿Puede oírme, juez?", preguntó el abogado. "Te puedo escuchar. Creo que es un filtro ... ", respondió el juez. "Lo es y no sé cómo quitarlo", dijo Ponton.

"Tengo a mi asistente aquí y está tratando de quitarlo, pero eh… estoy preparado para seguir adelante. Estoy aquí en vivo. No soy un gato".

En Twitter, el juez Ferguson publicó después del incidente un consejo importante sobre las reuniones por Zoom:

"Si un niño usó su computadora, antes de unirse a una audiencia virtual, verifique las opciones de video para asegurarse de que los filtros estén desactivados".

These fun moments are a by-product of the legal profession's dedication to ensuring that the justice system continues to function in these tough times. Everyone involved handled it with dignity, and the filtered lawyer showed incredible grace. True professionalism all around!