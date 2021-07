Absueltos tras 50 años

Los condenaron por culpa de un policía corrupto

LONDRES (AP y THE GUARDIAN).— La Corte de Apelaciones británica absolvió a tres hombres negros condenados por robo hace casi medio siglo, la más reciente de una serie de condenas anuladas porque se basaron en testimonios de un policía corrupto que posteriormente murió en la cárcel.

La corte anuló las condenas de Courtney Harriot, Paul Green y Cleveland Davidson, que tenían entre 17 y 20 años cuando se los acusó de tratar de robar a un detective vestido de civil en el Metro de Londres.

Los tres siempre se declararon inocentes y dijeron que el agente cuya carrera finalizó en desgracia los acusó falsamente.

El trío, que ahora tiene más de 60 años, son amigos y se hicieron conocidos como los Stockwell Six, fueron juzgados en Old Bailey.

“Es una gran desgracia que haya tomado casi 50 años rectificar la injusticia padecida por estos querellantes”, dijo el juez Julian Flaux.

El caso es uno de varios arrestos cuestionables de hombres negros en los años 70 por una unidad de la Policía de Transportes dirigida por el difunto sargento de detectives Derek Ridgewell.

Una investigación de la BBC en 1973 indicó que Ridgewell podría ser corrupto, pero el gobierno británico desoyó las reclamaciones de reexamen de los casos.

La Corte de Apelaciones hizo lugar al caso el año pasado cuando lo remitió una comisión creada para investigar errores judiciales. Harriot fue condenado a tres años de prisión y Davidson a seis meses. Green, que tenía 17 años, fue enviado a una cárcel de menores. Sus apelaciones fueron rechazadas.

Transferido a una unidad que investigaba robos en el correo, Ridgewell se declaró culpable de asociación ilícita para robar sacos de cartas y lo condenaron a siete años de prisión.

Falleció en la cárcel en 1982.

“No hicimos nada”

“Es una reivindicación de que éramos inocentes en ese momento. Entonces éramos jóvenes, no hicimos nada. Fue un truco total, fue un fraude en vano”, dijo Davidson, al hablar con los medios afuera de la corte después de la audiencia.

“Durante 50 años me afectó… no he sido el mismo. Mi familia no me creyó, nadie me creyó porque pensaron 'bueno, debiste haber hecho algo'”, agregó.

“Simplemente estábamos en el lugar equivocado, en el momento equivocado, con un oficial de policía malo y corrupto”.

Davidson describió a Ridgewell, el oficial cuya evidencia ayudó a condenarlo en 1972, como un “oficial de policía corrupto, perverso y malvado”.

Sin embargo, a pesar de la decisión de los jueces, no se cree que ninguna otra condena que involucre a Ridgewell sea revisada de forma independiente, y los oficiales de la Policía de Transporte Británica (BTP, por sus siglas en inglés) dicen que no pueden encontrar motivo alguno de mayor preocupación en sus registros.

Vidas arruinadas

Jenny Wiltshire, de la firma de abogados “Hickman & Rose Solicitors”, quien representó a los tres hombres declarados inocentes por el tribunal, dijo lo siguiente:

“Si bien la absolución para estos hombres es una buena noticia, es profundamente preocupante que haya tardado tanto en suceder”.

“Toda la vida adulta de estos hombres ha sido arruinada por acusaciones falsas hechas por un oficial de policía corrupto que se sabe que ha sido deshonesto durante décadas”.

Justicia Demora

La abogada defensora Jenny Wiltshire lamentó que tardara tanto en llegar la justicia.

Mentiras

“Tanto la Policía de Transporte Británica como el Ministerio del Interior fueron advertidos sobre las mentiras de (el sargento Derek) Ridgewell en 1973. Sin embargo, ninguna de las organizaciones hizo nada excepto trasladarlo a una unidad policial diferente”, señaló.

Condenado por robo

“Incluso cuando Ridgewell fue condenado por robo en 1980, no volvieron a examinar las muchas condenas penales claramente inseguras que se habían basado en el testimonio de su testigo”, agregó.