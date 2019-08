Absuelven a salvadoreña violada y acusada de dar muerte a su bebé

CIUDAD DELGADO, El Salvador.- “¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo!”. Los gritos de mujeres y activistas estallaron el lunes a las afueras de un juzgado cerca de la capital salvadoreña cuando un juez exoneró a Evelyn Beatriz Hernández, una joven de 21 años señalada por homicidio agravado tras sufrir un aborto extrahospitalario en 2016.

El caso atrajo la atención internacional debido a que El Salvador es uno de los pocos países de América Latina que penaliza cualquier forma de aborto. Evelyn ya había cumplido 33 meses de una primera condena de 30 años cuando, por faltas de pruebas, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo revocó el fallo en su contra en febrero y ordenó un nuevo juicio con otro juez.

Nunca antes se había repetido un juicio por un caso de aborto en el país, que persigue de forma agresiva en los tribunales a las mujeres que han sufrido abortos espontáneos y urgencias obstétricas, acusándolas de asesinato.

Feliz porque hoy inicias una nueva vida se hizo justicia, creo en tí y en tu futuro. #JusticiaParaEvelyn pic.twitter.com/v1SeGJRmok — Laura Morán (@LauraaMoran11) August 19, 2019



Al salir de los juzgados, Evelyn se dirigió a las decenas mujeres que la esperaban y dijo: “Gracias, Dios, se hizo justicia. También doy gracias a ustedes que han estado aquí presentes”.



Visiblemente emocionada, además reconoció el apoyo a los representantes de misiones diplomáticas extranjeras que le dieron seguimiento al juicio. “También le doy gracias a los países internacionales que nos han estado apoyando”.



Por su parte, la abogada defensora Bertha María Deleón dijo que “consideramos que el juez ha sido bastante justo en su resolución, ha dicho que no había formar de probar el delito y por eso la absolvió”.

No sabía que estaba embarazada



Evelyn sostuvo que ignoraba haber estado embarazada producto de una violación. Sólo recordaba que un día de 2016 salió a un retrete exterior en su pobre comunidad rural con fuertes dolores abdominales. Al agacharse, dijo, el bebé debió caer al fondo del tanque séptico. Su madre argumentó que había encontrado a su hija desvanecida y que paró una camioneta descubierta para llevarla a un hospital cercano.



Las dos mujeres insistieron en que no sabían que había un bebé en el tanque séptico, pero la fiscalía nunca les creyó. El feto tenía 32 semanas, cerca del término del embarazo.

VÍDEO | La justicia de El Salvador, uno de los países que prohíbe toda forma de aborto, absolvió a la joven Evelyn Hernández, acusada de homicidio por supuestamente abortar, al dejarla en libertad para permitir que continúe con su vida https://t.co/wpSPuJfpZi pic.twitter.com/l9lPHx6bkF — EFE Noticias (@EFEnoticias) August 19, 2019

Evelyn se desangró tras sufrir el aborto espontáneo

Pruebas presentadas por la defensa para demostrar la inocencia de Hernández fue la autopsia practicada al bebé, que indica que murió por aspiración de meconio (primer excremento de los recién nacidos). Además, la defensa sostuvo que Evelyn se desangró y perdió el conocimiento por lo que le fue imposible ayudar al bebé.

Pese a que en su resolución el máximo tribunal en materia penal afirmó que no existían pruebas de que Evelyn hubiera actuado intencionalmente para acabar con la vida del recién nacido, el Ministerio Público no cedió en sus intenciones de mandarla a la cárcel y pidió al juez una condena 40 años de prisión alegando comisión por omisión, es decir, que el bebé habría fallecido porque ella omitió realizar una acción de protección

Evelyn fue condenada en un primer juicio a 30 años de cárcel por homicidio agravado, en julio de 2017. Tras un recurso de casación interpuesto en la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se anuló el fallo del Tribunal de Sentencia de Cojutepeque ratificado por la Cámara Primero de lo Penal de la Primera Sección del Centro de San Salvador y esta última ordenó su repetición.



Hernández estuvo presa durante dos años y nueve meses desde el 6 de abril del 2016, cuando un familiar la trasladó al Hospital Nacional de Cojutepeque tras sufrir la emergencia luego que el personal médico la denunciara.



Fue liberada el 14 de febrero de este año cuando el Tribunal le ordenó medidas alternas a la detención debido a que se había vencido el plazo máximo de dos años en el que una persona puede permanecer presa sin resolución de su caso.

Un logro para grupos de defensa

“La justicia para Evelyn fue postergada y negada por demasiado tiempo, pero hoy los tribunales han determinado lo que sabíamos que era verdad: Evelyn es inocente”, afirmó a través de un comunicado Paula Ávila Guillé, directora de Iniciativas para América Latina del Women´s Equality Center.



“Esta es una victoria rotunda para los derechos de las mujeres en El Salvador. Reafirma que ninguna mujer debe ser acusada injustamente de homicidio por el simple hecho de sufrir una emergencia obstétrica “, dijo a su vez Erika Guevara-Rosas, directora de América de Amnistía Internacional.



Guevara-Rosas pidió a El Salvador que deje de “criminalizar a las mujeres de una vez por todas al revocar de inmediato las draconianas leyes antiaborto del país”.



El abogado Arnau Baulenas, otro de los defensores, afirmó tras la sentencia que “hoy tenemos una evidencia de que no había delito alguno, no había delito que perseguir porque simplemente fue un resultado no deseado y ojalá este caso nos sirva a futuro para no criminalizar a las mujeres que sufren partos extra hospitalarios”.

Amas de casa en la cárcel



Deleón resaltó que en su resolución el juez confirmó que “fue un parto complicado” como el de muchas mujeres que están presas, mujeres que desde hace más de 10 años están en prisión por un hecho que no es delito y vamos a vamos a seguir luchando, estamos esperanzadas y con toda las fuerzas”.



La legislación salvadoreña penaliza todas las formas de aborto, incluso el terapéutico, y de realizarlo, tanto las mujeres como los médicos serían juzgados en los tribunales de justicia. De ser culpables podrían ser enviados a la cárcel de dos a ocho años. No obstante, en casos como en el de Evelyn, si el delito se cambia a homicidio agravado –aquel provocado en razón de parentesco de la víctima y victimario– estas mujeres pueden ser condenadas entre 30 y 40 años de cárcel.



Activistas han señalado que en El Salvador las mujeres procesadas son amas de casa, empleadas domésticas, estudiantes, obreras o vendedoras ambulantes.