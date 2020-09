Abuchean a Trump durante homenaje a histórica jueza

“Incómodo” recibimiento

WASHINGTON (AP y EFE).— El presidente Donald Trump fue abucheado ayer cuando fue a ofrecer sus respetos frente a los restos de la jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg.

El mandatario y la primera dama Melania Trump —ambos con cubrebocas— permanecieron de pie a la entrada de la sede del tribunal máximo de Estados Unidos, contemplando el féretro cubierto con la bandera estadounidense y rodeado de flores blancas.

Poco después de la llegada de Trump se escucharon los abucheos a la distancia, de espectadores que gritaban “¡Voten contra él!”. Trump ingresó al edificio mientras los gritos se hacían cada vez más fuertes.

Cuando su limosina regresaba a la Casa Blanca también estallaron gritos de “¡Breonna Taylor!”, en referencia a la paramédica negra que fue abatida fatalmente por policías que allanaron su hogar en Kentucky. El miércoles, un jurado declinó formular cargos contra los policías que le dispararon a Taylor.

El fallecimiento de Ruth Bader Ginsburg, que era de tendencia liberal, le allana el camino a Trump a nominar un juez de derecha, a pesar de que faltan pocas semanas para las elecciones.

Anteriormente Trump alabó a Ruth Bader Ginsburg como “una mujer impresionante”. Los restos de la jueza serán velados en el Capitolio hoy, un honor nunca antes conferido a una mujer y solo la segunda vez que se le otorga a un miembro de la Corte Suprema. El otro fue William Howard Taft, quien fue también presidente del país.

Ruth Bader Ginsburg será enterrada la semana entrante al lado de los restos de su esposo Martin, en el Cementerio de Arlington, durante una ceremonia privada. Martin Ginsburg falleció en 2010.

Se ha reportado que Trump anunciará mañana su nominado para reemplazar a Ruth Bader Ginsburg y el gobernante ha indicado que será una mujer. Los republicanos han anticipado una votación expedita sobre la confirmación, incluso posiblemente antes de las elecciones del 3 de noviembre.

Centenares de ciudadanos se aglomeraron frente a la Corte Suprema ayer en un duelo colectivo por el fallecimiento de la jueza. Guardaron un silencioso respetuoso, a excepción del momento en que apareció Trump.

Principal aspirante

Una hija de exiliados cubanos que ha tenido una fulgurante carrera como abogada y jueza figura entre las candidatas de Trump a reemplazar a Ruth Bader Ginsburg en la Corte Suprema.

El presidente dijo el lunes que no conoce personalmente a Bárbara Lagoa, pero la describió como una candidata “fantástica”. Por ser de la Florida y de ascendencia cubana, su selección podría beneficiar a Trump en ese estado vital para sus posibilidades de reelección en los comicios del 3 de noviembre. Barbara Lagoa pasó su infancia en un suburbio mayormente hispano de Miami.

“Es excelente. Es hispana. Es una mujer fantástica hasta donde yo sé. No la conozco. Florida. Me encanta Florida. Tiene muchas cosas buenas. Muy inteligente”, declaró el mandatario en una entrevista telefónica con “Fox and Friends”.

Cuando se le preguntó si la política podría incidir en su decisión, Trump respondió: “Trato de no decir eso. Creo que probablemente es así, automáticamente. Incluso si no es tu intención, pasa a ser algo automático”.

“Tiene mucho apoyo”, expresó el mandatario al hablar con periodistas en la Casa Blanca el lunes. “No la conozco pero escucho que es sobresaliente”.

Barbara Lagoa tiene 52 años y sería la persona más joven en la historia de la Corte Suprema de ser postulada y confirmada.

Hija única, Barbara Lagoa alguna vez dijo tras su graduación de la Universidad Internacional de la Florida que alejarse de su familia para estudiar derecho en la Universidad de Columbia de Nueva York “no fue una decisión popular en mi casa”.

Al ser seleccionada para la Corte Suprema de la Florida, Barbara Lagoa dijo que su padre hizo a un lado su sueño de ser abogado y que él y su madre trabajaron largas horas mientras ella andaba en bicicleta y patinaba por las calles del barrio de Hialeah, donde la cuidaba su abuela.

“Mis padres se sacrificaron para enviarme a una escuela católica, donde me inculcaron una perdurable fe en Dios que me mantuvo con los pies sobre la tierra y me sacó adelante en los buenos y los malos tiempos”, manifestó.

Barbara Lagoa es hoy jueza de la Corte de Apelaciones del 11mo Circuito con sede en Atlanta. Trump la nombró en ese puesto en el 2019 y el Senado la confirmó con 80 votos a favor y solo 15 en contra.

Previamente había sido jueza de la Corte Suprema de la Florida por menos de un año y había servido más de una década en un tribunal de apelaciones en el que escribió unas 360 opiniones. Fue la primera hispana en la Corte Suprema del estado.

Trabajó también en el sector privado, incluso para miembros de su familia de la Florida en la saga del año 2000 sobre la custodia del niño balsero cubano Elián González, que sigue siendo un tema candente en Miami incluso hoy. Barbara Lagoa fue además jueza federal en Miami por un tiempo.

Una nominación de Barbara Lagoa podría movilizar a los votantes de Hialeah, frecuente destino de las campañas que tratan de convencer a los indecisos.

El fin de semana pasado, partidarios tanto de Trump como de su rival Joe Biden cortejaron a los votantes de este barrio de clase obrera donde análisis de la votación indican que Trump no fue tan dominante entre los cubanos en el 2016.

Elecciones Resultados

El Senado subrayó ayer su compromiso con un "traspaso pacífico del poder".

"Traspaso pacífico"

La negativa de Donald Trump a garantizar que aceptaría un "traspaso pacífico" del poder si pierde el 3 de noviembre, expresada el miércoles, generó que numerosos miembros de su partido se distanciaran de esa postura.

Resolución no vinculante

La postura de Trump llevó al Senado a aprobar por unanimidad una resolución no vinculante en la que la Cámara reafirma “su compromiso con la transición ordenada y pacífica del poder que exige la Constitución”.