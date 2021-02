Abuela descarga Tinder para encontrarle novia a su nieto

Trina Lazarus es una mujer de 82 años que decidió descargar la aplicación de citas Tinder, para encontrarle una novia a su nieto Scott Lefever, de 28 años.

De acuerdo con información de The Sun, la octogenaria descargó la aplicación y creó un perfil para su nieto, con quien vive desde hace tiempo en Brentwood, Inglaterra.

