Abuelita francesa en huelga de hambre reclama que la dejen morir

Hélène Wuillemin cumplió en marzo pasado 100 años, pero la centenaria francesa asegura que hubiera preferido nunca celebrar ese número. Es más, desde el lunes pasado esta adulta mayor inició una huelga de hambre en su domicilio ubicado en Laxou, noreste de Francia.

La mujer explica que decidió iniciar una huelga de hambre porque suicidarse cortándose las venas o de otra manera, le parecía “algo asqueroso” y le daba miedo.

No obstante, ya reclamó al gobierno francés por no implementar una ley que permita la eutanasia, como es el caso de países vecinos como Suiza o Bélgica.

Aunque Hélène no está enferma, dice que sí sufre los dolores comunes de su avanzada edad. Además de que por esto mismo ha perdido parte de su visión y oído. La mujer incluso asegura que por la noche son los dolores corporales lo que la despiertan.

"Sufro cada día más y ya no es tolerable. Solo hay una solución, y es la eutanasia. Lo intenté en Suiza, no me aceptaron; y en Bélgica, es complicado. Sin embargo, considero que tengo todos los criterios", explica la mujer a la agencia AFP, citada por Infobae.