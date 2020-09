Abuelito aprovecha la pandemia y aprende a leer y escribir (fotos)

ESTADOS UNIDOS.- Felipe Lira es un inmigrante mexicano que vive en Estados Unidos y, debido a que no pudo ir a la escuela cuando era joven, no sabía leer ni escribir. Sin embargo, Felipe aprovechó la pandemia para aprender nuevas habilidades y se convirtió en un ejemplo de perseverancia.

My uncle didn’t go to school so I am teaching him how to write and he wrote the names of his grandkids for the first time. 🥺 pic.twitter.com/Wer5Y6vG0u