Abuelito llama a la policía en Italia; no tenía con quien brindar en Navidad

ITALIA.- La historia de un adulto mayor de 94 años se volvió viral en redes sociales y conmovió a los internautas, luego de que llamó a la policía por no tener con quien brindar en Navidad.

El adulto mayor fue identificado como Fiorenzo y vive en la comuna de Vergato. Tenía todo para celebrar la Navidad, excepto invitados, por lo que llamó a la policía de su localidad y preguntó si alguno le podía brindar 10 minutos y acompañarlo durante la víspera de la Navidad.

“Estoy solo en casa. No me falta nada, solo necesito una persona con quien intercambiar el brindis navideño. Si tienen un carabinero disponible, ¿podría venir por 10 minutos porque estoy solo?”, dijo Fiorenzo.

Fiorenzo Malavolti ha 94 anni ed è solo in casa a #Natale. Decide così di chiamare i @_Carabinieri_ per ricevere un po' di calore umano. Una richiesta inusuale, ma accolta con affetto. Grazie alle nostre #ForzedellOrdine, sempre in prima linea per i più deboli. pic.twitter.com/vESxW2t0YN