Abuelitos se despiden al dar positivo por coronavirus (Vídeo)

Un vídeo colgado en redes sociales se convirtió en viral, ya que muestra el drama humano que se vive debido al brote de coronavirus en China, donde ha cobrado la vida de más de 480 personas e infectado a más de 20 mil.

En el material redes se puede ver a una pareja de adultos mayores, de alrededor de 80 años, tomados de la mano en lo que; según la persona que grabó el momento, se trataba de una despedida, pues ambos dieron positivo como portadores del coronavirus 2019-nCoV.

El hombre toma de la mano a su pareja y parece dedicarle unas palabras, mientras ella se esfuerza por contestar. El clip se volvió viran en redes sociales, donde conmovió a miles de personas, pues el pronóstico evidentemente es desfavorable para ambos abuelitos.

What does a couple mean? Two elderly patients of #coronavirus in their 80s said goodbye in ICU, this could be the last time to meet and greet 😭😭😭 pic.twitter.com/GBBC2etvV9