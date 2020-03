Abuelo de 7 nietos, viral por sus fotos; lo confunden con alguien de 30

View this post on Instagram

Hanging legs raises, amazing core exercise, it is abit advanced but you can work up to it 💪💯 🔷 #fitfam #naturalbodybuilding #madeinthekitchen#ageisbutanumber #legraises #ageless #gymlife #coventry #Spain #argentina #fitover50 #fitover40 #fitat56 #inspire #inspiration #motivation #nutrition #hempseeds #lovethelifeyoulive