Abusa y asesina de su bebé de 9 meses; simplemente es arrestado

El hombre es el padre biológico de la bebé a quien lastimó y luego mató

TEXAS.— Un nuevo caso en Texas, Estados Unidos ha causado indignación, pues se informó del asesinato y abuso sexual de un bebé de 9 meses por parte de su padre.

El hombre identificado como Luis Luna, de 23 años, acabó con la vida de la pequeña Savayah Mason; el agresor ha sido condenó a “homicidio en primer grado” luego de que se le emitiera una orden de arresto el pasado 31 de agosto.

De acuerdo con el reporte de la Oficina del Sheriff del Condado de Harris, oficiales de la unidad recibieron una llamada de auxilio en la que informaban que la niña no estaba respirando.

El personal de emergencia trasladó a Savayah a un hospital donde fue declarada muerta, y tras la autopsia se reveló el abuso y la asfixia como la causa de muerte de la menor de edad.

Heartbreaking. Worst type of cases. May this little angel Rest In Peace. Good job by our Investigators and all involved. #HouNews https://t.co/Ba9IBDHxyw