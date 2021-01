Aclara el Dr. Fauci en The Try Guys dudas sobre vacunas y Covid (Vídeos)

Por Carlos Cámara Gutiérrez

En la redes sociales, particularmente en youtube, Twitter y Facebook circula un vídeo de una entrevista al doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, a partir de 1984.

El reconocido especialista, que se convirtió en el rostro de la pandemia del coronavirus en los últimos 10 meses, en la charla de 12:22 minutos, responde a las preguntas de los integrantes de The Try Guys.

The Try Guys es una serie de comedia en línea estadounidense ganadora de múltiples premios que actualmente está disponible para transmisión en YouTube.

El programa presenta a Keith Habersberger, Ned Fulmer, Zach Kornfeld y Eugene Lee Yang, cuatro populares influencers, que realizan diversos contenidos basados en desafíos o temas de interés actual.

En una conversación, fechada el 9 de enero pasado, con Try Guys de YouTube, el doctor Fauci abordó las preguntas y preocupaciones que circulan en línea a partir de se anunciaron las vacunas Pfizer y Moderna, incluidos varios mitos y teorías de conspiración que, aclaró, no son ciertas.

Millones de personas, incluso connotados expertos, acuden al doctor Fauci en busca de información y orientación sobre cómo protegerse del coronavirus.

El primer concepto erróneo que abordó el doctor Fauci en la plática es la idea de que la vacuna fue "apresurada" y, por lo tanto, podría ser insegura de alguna manera. Así resumió su respuesta: No.

Puedes leer: Dr. Anthony Fauci: Vacunas de Moderna y Pfizer, un paso sólido en el control del brote

El especialista en inmunología también explicó que la gran cantidad de casos diagnosticados del virus en realidad ayudó a acelerar el proceso de la realización de la vacuna.

el doctor Fauci agregó que la probabilidad de que las personas sufran efectos secundarios a largo plazo de la vacuna es "espectacularmente baja".

Y al citar evidencia histórica, destacó que los efectos secundarios tienden a manifestarse de 30 a 45 días después de que finaliza un ensayo clínico, razón por la que la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU. (FDA) instituye un 60, como período de espera de un día.

Además, aclaró que después de recibir la primera dosis de la vacuna, alguien aún podría estar infectado.

En opinión del doctor Fauci, la vacuna podría proteger de enfermarse, pero aún podrían transmitir el virus sin saberlo a otras personas, haciendo que las máscaras, el distanciamiento social y el lavado de manos sean tan importantes como siempre.

Y añadió que eso sólo se conseguiría cuando "el nivel de virus sea tan bajo que no represente una amenaza". Sugirió que entre el 70 y el 80 por ciento de la población necesitaría vacunarse para que se logre lo que algunos llaman "la inmunología del rebaño".

Lee: Fauci: "Luz de esperanza" aumentar la vacunación en EE.UU.

En las cuentas de Twitter e Instagram de The Try Guys, sus integrantes subieron el vídeo de la entrevista con el doctor Fauci y el siguiente texto:

"¡Hoy estamos desacreditando las conspiraciones de la vacuna COVID con el Dr. Fauci! ¡Vea nuestra reciente entrevista con él y obtenga todas las respuestas a sus preguntas sobre vacunación!https://youtu.be/NDuaiYf8WDQ "

