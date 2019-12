Aclaran tema de inspectores

Seade dice estar satisfecho con carta de EE.UU.

WASHINGTON (EFE).— El subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Jesús Seade, afirmó estar satisfecho con la carta aclaratoria de Estados Unidos en la que se subraya que no habrá inspectores laborales en el marco del acuerdo del T-MEC.

“Hemos ganado claridad”, dijo Seade en una rueda de prensa en la embajada mexicana en Washington.

El funcionario viajó a la capital estadounidense para reunirse con Robert Lighthizer, representante de Comercio Exterior del presidente Donald Trump.

Su viaje se produjo tras la confusión generada por los detalles del texto legislativo final y de que el sábado el gobierno mexicano protestó ante Estados Unidos por incluir dentro de la ley auxiliar del T-MEC presentada ante la Cámara de Representantes la designación de cinco inspectores para evaluar la reforma laboral mexicana.

Luego de su encuentro con Seade, Lighthizer hizo pública una carta ayer en la que señalaba que el personal al que se hace referencia en la legislación no son “inspectores laborales” y que se adecuarán a la ley relevante mexicana.

En la misiva, explicó que serán funcionarios del Departamento de Trabajo quienes serán destinados a la embajada estadounidense y consulados en México.

Seade, por su parte, agradeció la precisión de la carta, ya que es “definitivamente aclaratoria”.

Se espera que el voto definitivo en el Cámara de Representantes estadounidense para ratificar el acuerdo se produzca este jueves antes de que los legisladores comiencen el receso navideño el 20 de diciembre.

El pasado martes, representantes de los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá firmaron la versión definitiva del acuerdo comercial, que incluye las modificaciones acordadas entre la Casa Blanca y los legisladores estadounidenses del Partido Demócrata en materia laboral y ambiental.

Seade celebró entonces que el tratado había dejado fuera la demanda de los demócratas de enviar inspectores a México para comprobar que el país cumple con estándares laborales como la democracia sindical.

El subsecretario informó que lo que se había acordado era instaurar un mecanismo tradicional de solución de controversias compuesto por paneles de jueces de los diferentes países.

Una vez ratificado, el nuevo T-MEC sustituirá al Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

“Loretito”

Jesús seade respondió a Loret de Mola llamandole “Loretito” por una carta sobre el T-MEC.

“Qué te mueve”

“Loretito, como muchos te dicen y ahora entiendo por qué, pierdes una tras otra pero sabes cómo seguir distorsionando y mintiendo. No me quiero ni imaginar qué te mueve”, respondió el funcionario federal , quien aseguró que los encargados de revisar derechos laborales no serán inspectores sino expertos independientes seleccionados por cada país y enfocados en constituir un sistema laboral moderno.

Síguenos en Google Noticias