Activaron alerta de tsunami tras sismo de magnitud 7.1 frente a Filipinas

WASHINGTON.- Un sismo de magnitud 7.1 se sintió este miércoles frente a las costas de Filipinas, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés), lo que llevó a emitir un aviso de amenaza de tsunami.

🇮🇩 INDONESIA: Tsunami alert lifted after offshore earthquake prompts minor waves in Philippines and Indonesia - Update | https://t.co/LJf8OxFmpl — Riskline (@Riskline) August 11, 2021

El movimiento se registró hacia las 17.46 GMT y el epicentro estaba localizado 63 kilómetros al este de Pondaguitan, en Mindanao, la más oriental de las islas de Filipinas.

An earthquake of magnitude 7.1 struck some 63 km east of Pondaguitan in the Philippines, and the U.S. Tsunami Warning System issued a tsunami warning. — The Weather Network (@weathernetwork) August 11, 2021

Según el USGS, el temblor ocurrió a una profundidad de 65.6 kilómetros.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) emitió una amenaza de tsunami en la zona.