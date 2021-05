"Estamos rotas": Activista es víctima de abuso de policías marroquíes

La activista saharaui Sultana Khayya, quien está bajo arresto domiciliario sin orden judicial desde noviembre pasado, denunció que ella y su hermana fueron víctimas de agresiones físicas y violación por parte de supuestos agentes de policía de paisano marroquí que irrumpieron en la vivienda familiar esta madrugada.

"Nos violaron con palos, nos violaron con tubos que nos introdujeron. Me pegaron por todo el cuerpo, patadas y golpes en el ojo. Me taparon la boca, no podía respirar. Me agarraron las manos", relató Khayya en un vídeo compartido en las redes sociales por la organización Equipe Media, galardonada en España por su defensa de los derechos humanos.