‘’Actores de cambio’’: Eugenio Cárdenas encabeza directiva nueva de USEM

“Sumar más casos de éxito a nuestro banco de experiencias, para contagiar la comprensión de nuestro papel como actores de cambio social vía nuestras empresas”, se propone Eugenio A. Cárdenas Zaragoza, nuevo presidente, desde ayer, de la Confederación de la Unión Social de Empresarios de México (USEM), para 2021-2022.

En su discurso de toma de posesión, indicó que trabajará sobre varias iniciativas y que “el primer pilar busca profundizar y promover la relación con las asociaciones locales”.

“La razón de la existencia de la Confederación es la representación de las asociaciones locales, entregándoles los conocimientos y experiencias originadas por otras organizaciones que estén logrando aplicar con buenos resultados los principios de la doctrina social cristiana”, recordó.

“A su vez, viajar, integrar y lograr una mayor hermandad y saber que contamos con empresarias y empresarios que apostamos todos los días el ahínco a los valores en la forma de hacer negocio”.

El segundo pilar, manifestó, “está ligado a la visibilidad (...) la realidad es que todavía la marca de la USEM es desconocida por muchos en el mundo empresarial de hoy y veo un reto interesante que podemos aprovechar”.

También “seguir fortaleciendo lazos con nuestros congresos y encuentros tales como: la Arquidiócesis de Guadalajara con su Encuentro Anual de Obispos y Empresarios, buscar la aprobación para que se realice, si ustedes lo creen conveniente, a otras Diócesis donde exista una USEM local”.

Otros serían: el encuentro anual del mundo del trabajo; el Premio Don Lorenzo Servitje; Café entre amigos, y claro, buscar continuar con la buena práctica de participación de la USEM locales en consejos empresariales en todo el país tales como Coparmex, Canaco, CCE, entre otros, dijo.

“Aquí mi agradecimiento y reconocimiento a la inspiración que recibí de don Valentín Gonzalez Cosío, quien instruyó este lema en mi y que quisiera contagiarlo a todo egresado nuestro en la Confederación. En la USEM nos formamos para actuar en Coparmex”. Y hoy lo vemos hecho realidad en José Medina Mora Icaza”, agregó.

Sobre el tercer pilar dijo que se trata de “llevar a la práctica tantos principios aprendidos” en el diplomado que toman los integrantes de la Confederación.

Un lema

Evocó al maestro a Robert Ouimet y su lema “todo nos ha sido prestado”.

“¿Qué valiosa ventaja competitiva con la que contamos no creen?”, enfatizó.

“Por ello quisiera concluir esa idea que nació en 2018 de asegurarnos que UP-IPADE acredite nuestro programa de formación para sumar a más y más universidades nacionales e internacionales y con ello lograr un gran aporte al mundo Unipac y al World Economic Forum”.

El cuarto pilar, señaló, es la sostenibilidad. “Admiro una séptima tradición que dice ‘nos mantenemos con nuestras propias contribuciones’ (...) Yo creo en el trabajo en equipo, en la delegación, autogestión, en la buena fe, en el esfuerzo, evaluar resultado, ejecutar pero sobre todo en poner el corazón completo con fe, donde me aseguran y aseguro que nuestro trabajo en la USEM al servicio del prójimo, contribuye a la creación de nuestro Señor”.

“Hoy me escribió un amigo sacerdote algo que deseo compartirles: ‘Deja a un lado el no puedo, no lo dejes llegar a tu vida, usa tus habilidades y destrezas, para ser todo bien hecho y, si por alguna razón fracasas, inténtalo nuevamente, llénate de esperanza hasta lograrlo, cumple tus compromisos e intenta hasta la saciedad por transformar-mejorar lo que tocas, porque es una aventura que nunca volverá”.

Hizo un reconocimiento a su equipo: “Qué felicidad saber que inicio bien acompañado y con grandes amigos y personas que admiro, bienvenidos a esta aventura: Alejandra Peña, Alejandro Pellico, Antonio Contestabile, Horacio Topete, Valentín Gonzalez Cosío, Salvador Jiménez, Carlos Ludlow, Luis Parra, Javier Solana, Leobardo Briseño, Marcial Quintanar, Roberto Quintero, Luis de la Peña, Manuel Fitzmaurice, Juan Manuel Lopez Valdivia, José Ignacio Mariscal y Fernando Milanes, los primeros en aceptar trabajar a mi lado”.

Importante pilar

“Invito a ustedes presidentes de nuestras USEM en el país a unirse al equipo de la Confederación. Creo que este es el pilar más importante de todos, asegurarme que trabajar en la Confederación sea una gran experiencia para todos y que en un futuro a muchos de ustedes les interese continuar con este hermoso legado, que sean embajadores de la buena nueva que propone la USEM, empresas plenamente humanas, altamente productivas y socialmente responsables”.

Invitó a los integrantes de la Confederación a “hacer pronto un concilio donde es necesario buscar que regresen a casa nuestros hermanos de la Sultana del Norte y los michoacanos.

“Es momento de tomarnos nuestra propia medicina, reaprender, ser solidarios y trabajar unidos para lograr sumar más empresarias y empresarios a nuestra Confederación; que brille USEM en estos momentos que el país necesita que apostemos todo por él”.

Durante la asamblea de ayer quedaron admitidas, por votación unánime, las asociaciones USEM Veracruz y USEM Morelos.

Orígenes La USEM nació en 1957

La USEM nació en México el 4 de octubre de 1957 con un grupo de empresarios:

Características

Todos los miembros están comprometidos en lograr una empresa y una sociedad a la medida de la persona humana.

El valor de la persona

Están interesados en que la persona sea siempre el centro, el fin y el agente de la actividad económica.

Siempre al servicio

Para ellos, la empresa y toda la vida socioeconómica ha de ponerse al servicio de la persona y de la familia para lograr una sociedad más justa y más humana.

Una visión integral

Están involucrados con una visión integral de la responsabilidad social empresarial.