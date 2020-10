Canciller acusa a López Obrador de ''impertinente, arbitrario y arrogante''

SAN JOSÉ.- Karen Longaric, canciller de Bolivia, calificó al presidente Andrés Manuel López Obrador de "impertinente, arbitrario y arrogante", así como de inmiscuirse en asuntos internos de Bolivia.

Afirmó que AMLO le "hace el juego" a la política de Cuba, Venezuela y Nicaragua y de sus socios, como el exgobernante Evo Morales, de expandir el socialismo en América Latina y el Caribe.

En entrevista, Karen Longaric repudió el fuerte ataque lanzado ayer miércoles por Maximiliano Reyes, subsecretario para América Latina y el Caribe del gobierno de México, en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde rechazó que hubo fraude en las elecciones del 20 de octubre de 2019 en Bolivia.

En esa ocasión Evo Morales dijo que ganó y acusó al secretario general de la OEA, Luis Almagro, de utilizar "de manera facciosa a la misión de observación electoral para denunciar prematuramente un supuesto fraude que nunca existió".

Ayer Maximiliano Reyes cuestionó incluso la autoridad moral de Almagro.

"Acoso" de México a Bolivia

Desde La Paz, Karen Longaric atribuyó el acoso de México a Bolivia en la OEA al interés de algunos países que defienden "de manera militante" a Morales.

"Son otros los intereses para pretender la hegemonía del poder en la región. Son intereses políticos, ideológicos y hegemónicos de La Habana, Caracas, Managua y sus aliados", subrayó.

"Estoy segura de que es eso: una pretensión de extender la doctrina del Socialismo del Siglo XXI en la región".

"Pero lamentablemente esto liderado por la cancillería mexicana desdibuja la tradición de la política exterior de México que en su momento, y hasta este gobierno del señor López Obrador, ha sido (…) de gran influencia y respeto".

Su injerencia en Bolivia va más allá de un interés político y de coyuntura, advirtió.

México, en defensa de Evo Morales

También señaló que México siempre acusó que Morales sufrió un golpe de Estado, en una alianza que se consolidó cuando el exgobernante aceptó la oferta de asilo que le hizo el gobierno de López Obrador tras renunciar en la tarde del 11 de noviembre, admitir en la mañana un reporte de la OEA de que hubo fraude y llamar a elecciones.

México nunca reconoció a su sucesora, la opositora Jeanine Áñez.

Al preguntársele si cree injusto el asedio de México, contestó:

"No diría injusto, (diría) impertinente, arbitrario, arrogante. No me gustaría opinar sobre asuntos internos de México, aunque tiene muchos problemas, algunos estructurales, como narcotráfico, por ejemplo".