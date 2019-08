Acusan a astronauta por el primer cibercrimen desde el espacio

EE.UU.- La NASA y autoridades de Estados Unidos investigan lo que podría ser el primer cibercrimen en el espacio; una astronauta habría accedido inapropiadamente a la cuenta bancaria de su exesposa desde la Estación Espacial Internacional (EEI).

There’s unequivocally no truth to these claims. We’ve been going through a painful, personal separation that’s now unfortunately in the media. I appreciate the outpouring of support and will reserve comment until after the investigation. I have total confidence in the IG process.