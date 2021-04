Líderes de todo el mundo lamentan el deceso del príncipe Felipe

La muerte del príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II, generó un alud de reacciones de afecto por parte de Casas Reales y gobiernos de todo el mundo, que expresaron solidaridad a la familia real británica.

El príncipe Felipe falleció hoy a los 99 años de edad en el castillo de Windsor después de que su estado de salud se debilitó en los últimos meses y tras pasar más de 70 años junto a Isabel II.

Rendirán tributo en el Parlamento británico

El Parlamento del Reino Unido fue convocado para este próximo lunes, 12 de abril, para que diputados y lores puedan rendir tributo al duque de Edimburgo.

El presidente de la Cámara Baja, Lindsay Hoyle, dijoen un comunicado que este es un día "muy triste" para la reina Isabel II, la familia real y todo el país. El duque de Edimburgo dio un apoyo inquebrantable a la reina, como marido y como consorte. Calificado por su majestad como 'mi fortaleza constante', (el duque) sirvió también a este país, primero con distinción durante la II Guerra Mundial y (después), de manera desinteresada, en las ocho décadas de paz", agregó.

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, lamentó la muerte de Felipe de Edimburgo, quien "inspiró" y se ganó el "afecto" de varias generaciones de británicos. Su papel como miembro de la familia real ha contribuido durante décadas a que la monarquía británica "se mantenga como una institución indiscutiblemente vital para el equilibrio y la felicidad de nuestra vida nacional", afirmó el jefe de Gobierno conservador en un discurso frente a su residencia oficial de Downing Street.

On the death of HRH The Prince Philip, Duke of Edinburgh. pic.twitter.com/rZlbY1matF — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 9, 2021

Irlanda envía oraciones

El Gobierno irlandés se mostró hoy "entristecido" por el fallecimiento a los 99 años del marido de la reina Isabel II. "Nuestros pensamientos y oraciones están en estos momentos con la reina Isabel y con el pueblo del Reino Unido", escribió en su cuenta de Twitter el jefe del Ejecutivo de Dublín, Micheál Martin.

Aunque el Brexit enturbió los contactos entre ambos países en los últimos años, Isabel II y Felipe, el consorte monárquico más longevo de la Corona británica, contribuyeron decisivamente a normalizar sus relaciones, después de siglos de conflicto. Ambos efectuaron una histórica e exitosa visita a Irlanda en 2011, la primera de un monarca a este país desde su independencia del Reino Unido en 1921.

Saddened to hear of the death of HRH Prince Philip, Duke of Edinburgh.

Our thoughts and prayers are with Queen Elizabeth and the people of the United Kingdom at this time. — Micheál Martin (@MichealMartinTD) April 9, 2021



Irlanda del Norte destaca papel de la monarquía británica

El Gobierno norirlandés, de poder compartido entre unionistas y nacionalistas, destacó hoy el papel desempeñado por la monarquía británica para reforzar el proceso de paz de la provincia y normalizar las relaciones entre el Reino Unido e Irlanda.

La ministra principal norirlandesa, la protestante Arlene Foster, y su adjunta en el Ejecutivo autónomo de Belfast, la republicana Michell O'Neill, expresaron en un comunicado conjunto su pesar. O'Neill, líder en la región del Sinn Féin, el brazo político del ya inactivo Ejército Republicano Irlandés (IRA), trasladó sus condolencias a la comunidad "unionista y de identidad británica" que "valora y quiere" a la familia real.

Suspenden actos de campaña en Escocia por la muerte del duque de Edimburgo

Los candidatos a las elecciones al Parlamento de Escocia, que celebrarán el próximo 6 de mayo, anunciaron este viernes la suspensión "inmediata" de todos sus actos de campaña a causa de la muerte del duque de Edimburgo. Las banderas pasaron a ondear a media asta en la sede del Parlamento escocés en señal de duelo.

Los reyes de España expresaron su "profunda tristeza" y destacaron de Felipe de Edimburgo "legado de servicio y dedicación a la Corona y al Reino Unido". En un telegrama dirigido a la reina Isabel, se refieren al difunto como "nuestro querido tío Philip" y trasmiten sus "más sentidas condolencias" en nombre del Gobierno y del pueblo españoles, así como su "cercanía y apoyo" en estos "momentos tan dolorosos", informaron fuentes de la casa real española.

La familia real española tenía una estrecha relación con él por el vínculo entre las dos casas reales y por el parentesco que guardaba con la reina emérita Sofía, de la que era tío segundo, y algo más lejano, con el rey emérito Juan Carlos I.



Reyes de Bélgica presentan sus sinceras condolencias

Los reyes de Bélgica, Felipe y Matilde, transmitieron también sus condolencias a la reina británica. "Con gran tristeza hemos conocido el fallecimiento de su Alteza Real el príncipe Felipe, duque de Edimburgo. Presentamos nuestras más sinceras condolencias Su Majestad la Reina y la Familia Real, así como al pueblo del Reino Unido”, escribieron los monarcas en el perfil de Twitter de la Casa Real belga.

Páíses Bajos destaca su personalidad vibrante

Los reyes de Países Bajos, Guillermo Alejandro y Máxima, destacaron “la personalidad vibrante” que ha dejado una “impresión inolvidable” del duque de Edimburgo y recordaron su “dedicación al pueblo británico” desde su matrimonio con la reina Isabel II. “Durante su larga vida, se comprometió con dedicación al pueblo británico y a sus múltiples deberes y responsabilidades. Su personalidad vibrante nunca evitó dejar una impresión inolvidable”, escribió la familia real de Países Bajos.

Biden se suma a las condolencias

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la primera dama, Jill Biden, lamentaron la muerte del príncipe Felipe de Edimburgo y afirmaron que su legado pervivirá más allá de su familia.

"En nombre del pueblo de Estados Unidos, enviamos nuestras condolencias más profundas a su majestad la reina Isabel II, a toda la familia real y todo el pueblo del Reino Unido", dijeron los Biden en un comunicado difundido por la Casa Blanca. Ambos destacaron que el impacto de las décadas que el príncipe pasó dedicado al servicio público "es evidente en las causas en las que se erigió como patrocinador, en los esfuerzos medioambientales que lideró, en su apoyo a los miembros de las Fuerzas Armadas, en los jóvenes a los que inspiró, y mucho más".

Prince Philip’s legacy will live on not only through his family, but in all the charitable endeavors he shaped. Jill and I are keeping the Queen and Prince Philip’s children, grandchildren, great-grandchildren, and the people of the United Kingdom in our hearts during this time. — President Biden (@POTUS) April 9, 2021



Putin envía sus condolencias en telegrama

El presidente ruso, Vladímir Putin, envió a Isabel II un telegrama de condolencias. "El nombre de Su Alteza Real está relacionado con muchos importantes acontecimientos en la novísima historia de nuestros países. Contaba con el respeto de los británicos y disfrutaba de autoridad internacional", señala la misiva.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, extendió este viernes sus condolencias a la reina Isabel II, la familia real británica y el pueblo del Reino Unido por el fallecimiento del duque de Edimburgo, el príncipe Felipe, esta mañana. "Me ha entristecido conocer el fallecimiento de su Alteza Real el príncipe Felipe. Me gustaría extender mi sincera simpatía a Su Majestad la Reina, la Familia Real y el pueblo británico en este triste día”, escribió Von der Leyen en Twitter También el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, expresó sus "sinceras" condolencias en redes sociales a la reina Isabel II, la familia real británica y el pueblo del Reino Unido por el fallecimiento del duque de Edimburgo.

I am saddened to hear of the passing of His Royal Highness Prince Philip.



I would like to extend my sincere sympathy to Her Majesty The Queen, the Royal Family and the people of the United Kingdom on this very sad day. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 9, 2021



Angela Merkel expresa su "profundo pesar"

La canciller alemana, Angela Merkel, también expresó hoy su "profundo pesar" por la muerte del príncipe Felipe, de quien destacó su "amistad" hacia Alemania. "Su amistad hacia Alemania, su rectitud y su sentido del deber permanecerán inolvidables", apuntó la líder alemana, en un mensaje emitido a través de la cuenta en Twitter de su viceportavoz, Ulrike Demmer, en el que señaló que "nuestros pensamientos están con su Majestad, la reina Isabel II y con toda la familia real".

Presidente de Italia recuerda visitas

El presidente de la República de Italia, Sergio Mattarella, resaltó que el fallecido duque, durante las visitas a su país, "siempre mostró una sincera amistad hacia el pueblo italiano, que guarda un grato recuerdo de su profunda admiración por el patrimonio artístico y cultural del Bel Paese". Mattarella además destacó al duque como "una figura que por más de setenta años ofreció con ejemplar dedicación su servicio a la Corona" acompañando la evolución de su país "con espíritu abierto e innovador".

Cuba envía sentidas condolencias

"Muy sentidas condolencias a Su Majestad Isabel II, Su Alteza el príncipe Carlos, a la familia real y al pueblo y gobierno británicos por el fallecimiento del príncipe Felipe, duque de Edimburgo", escribió el canciller cubano Bruno Rodríguez en Twitter.

Muy sentidas condolencias a Su Majestad Isabel II, Su Alteza el príncipe Carlos, a la familia real y al pueblo y gobierno británicos por el fallecimiento del príncipe Felipe, duque de Edimburgo. — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) April 9, 2021



López Obrador lamenta la muerte

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, lamentó la muerte del príncipe Felipe, duque de Edimburgo y esposo de la reina Isabel II.

"Envío un pésame a familiares, amigos, al Reino Unido, por la muerte del príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II de Inglaterra, en nombre del pueblo y del Gobierno de México", expresó en su rueda de prensa diaria en Palacio Nacional.

El príncipe Felipe visitó México en 1975 junto a la reina Isabel II en una gira que incluyó los estados de Veracruz, Quintana Roo, Oaxaca, Guanajuato y Ciudad de México, donde estuvo con el entonces presidente Luis Echeverría y la primera dama, María Zuno.

La democracia da a México equilibrio, contrapesos y honestidad; contribuirá a acabar con la corrupción. Conferencia matutina. https://t.co/U2PvBhq4PN — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 9, 2021

Israel se une a las condolencias

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que Felipe de Edimburgo fue "un servidor público consumado y se le echará mucho en falta en Israel y el resto del mundo". El presidente israelí, Reuvén Rivlin, expresó también su pesar por el fallecimiento del duque. "Que su recuerdo sea una bendición", dijo el jefe de Estado por Twitter.

My deepest condolences and heartfelt sympathy to HM Queen Elizabeth II, HRH The Prince of Wales, the @RoyalFamily and the people of the United Kingdom on the death of HRH Prince Philip, Duke of Edinburgh. May his memory be a blessing. — Reuven Rivlin (@PresidentRuvi) April 9, 2021

Justin Trudeau expresó su pesar por la muerte

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, expresó su pesar por la muerte del príncipe Felipe y resaltó sus vínculos con las fuerzas armadas canadienses. "Los pensamientos de los canadienses están con la reina Isabel II y los miembros de la familia real cuando lloran una pérdida tan significativa" señaló Trudeau en un comunicado en el que añadió que "el príncipe Felipe mantuvo una especial relación con las fuerzas armadas canadienses y con el paso de los años se convirtió en coronel en jefe de seis unidades canadienses".

Líderes africanos envían sus condolencias

Diversos líderes africanos mandaron sus condolencias a Reino Unido tras el fallecimiento del duque de Edimburgo. El presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, manifestó la solidaridad de su nación con "la familia real, el Reino Unido y un mundo en duelo", y describió al duque como una persona que sobresalía por sus "valores familiares" y su capacidad de "unir al pueblo británico".

El presidente de Somalia, Mohamed Abdullahi Farmaajo, envió su pesar al pueblo británico y resaltó que la vida de Felipe "tuvo un gran impacto en la sociedad británica", país al que calificó de "verdadero aliado y amigo" de los somalís.

A su vez, la presidenta de Tanzania, Samia Suluhu, quien llegó al poder el mes pasado tras la repentina muerte de John Magufuli, transmitió vía Twitter su "más sentido pésame" y recordó que su pueblo acompaña al británico en "estos tiempos difíciles de pérdida y duelo".

Entre otros, también mostraron su tristeza en las redes sociales el presidente senegalés, Macky Sall, y el de Zimbabue, Emmerson Dambudzo Mnangagwa, quien deseó que el alma del difunto "descanse en paz eterna".