Adolescente 'enfrenta' a una mamá oso para salvar a sus mascotas

El vídeo de una adolescente empujando a una mamá oso se volvió rápidamente viral a través de la aplicación de vídeos cortos TikTok, donde suma casi 50 millones de reproducciones.

En el clip, de menos de un minuto y grabado por las cámaras de seguridad de la casa, muestran a una mamá oso con sus dos pequeños cruzando la barda de una casa, cuando son sorprendidos por una jauría que comenzó a ladrarles. En ese momento, los pequeños osos se esconden detrás de su mamá, mientras ésta comienza a defenderlos de los perros.

Hailey, como se identificó a la joven, cuenta que escuchó los desesperados ladridos de los perros; entre los que se encontraba el asistente de su madre, por lo que al ver lo que sucedía no dudó en salir corriendo detrás de los canes más pequeños.

En el vídeo se le ve empujando a la mamá oso, quien cae al otro lado del muro, aunque vuelve a subir para después regresar a la calle con sus pequeños.

