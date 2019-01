Adolescente huye tras discusión por un celular; lo encuentran muerto

IOWA.- Un adolescente, de 13 años de edad, huyó de su casa luego de que sus papás le quitaran el celular. Tras cinco días desaparecido, el domingo pasado las autoridades lo encontraron muerto cerca de su casa.

Corey Brown, de Marshalltown, Iowa, huyó desde la noche del martes. Los equipos de rescate hallaron su cuerpo aproximadamente a las 10:45 am CT (11:45 am ET) del domingo , según un comunicado policial .

Por su parte, el jefe de policía de Marshalltown, Mike Tupper, dijo a NBC News que el lugar donde se encontró a Corey estaba cerca de su vivienda.

“En este momento, no hay evidencia o información que indique que la actividad criminal esté relacionada con esto”, según un comunicado de la policía de Marshalltown. “Sin embargo, la investigación está activa y todos los escenarios posibles serán investigados a fondo”.

Por un teléfono celular

En una conferencia de prensa, Tupper explicó a los reporteros que el joven huyo de su casa después de una discusión en la que le quitaron su teléfono celular.

“Cualquier persona con niños ha tenido conversaciones con sus hijos sobre las reglas del hogar”, añadió.

Podría haberse congelado

El clima complicó la búsqueda de Corey, ya que la temperatura nunca superó los 29 grados mientras él estaba desaparecido. El mínimo en esos días alcanzó los -9 grados.

Las autoridades realizarán una autopsia para precisar la causa de la muerte. Cuando las cámaras de vigilancia vieron a Corey salir de su casa el martes por la noche, llevaba una gorra tejida de los Seattle Seahawks, una camisa roja, pantalones negros, zapatillas de tenis grises y un abrigo verde lima.

“Estaba usando la misma ropa que dejó en casa”, puntualizó Tupper sobre la condición de Corey.- Con información de NBC News