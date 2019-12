Adolescente latina confiesa que inventó secuestro en Nueva York

NUEVA YORK.- La adolescente de origen latino aparentemente secuestrada en el distrito de El Bronx confesó que el suceso fue un montaje orquestado por ella misma, según informaron este miércoles varios medios locales en EE.UU.

Karol Sánchez, de 16 años, caminaba por la calle con su madre la noche del lunes cuando un vehículo con cuatro hombres a bordo se detuvo junto a ellas.

En apenas segundos, dos de los individuos introdujeron a la menor en el sedán y se la llevaron, a pesar de los intentos de la madre por impedirlo.

El suceso, recogido por cámaras de seguridad, llevó a las autoridades a activar una alerta para tratar de encontrar a Sánchez y generó una fuerte conmoción en Nueva York.

Seeking Immediate Information in regards to a kidnapping last night in the vicinity of Eagle Ave and E 156th St. 16 year old Karol Sanchez was walking with her mother when 4 men in a beige sedan forced her into their vehicle and fled the scene. Any info PLEASE 📞 1-800-577-TIPS pic.twitter.com/rgc8VWBgGv