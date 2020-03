Adultos mayores reciben tabletas electrónicas para dar su último adiós

Una asociación civil en Italia decidió donar varias tabletas electrónicas a adultos mayores que actualmente se encuentran en aislamiento y como pacientes del coronavirus (Covid-19).

La iniciativa, que lleva por nombre “El derecho de decir adiós”, surgió luego de que Lorenzo Musotto –uno de los integrantes de esta asociación- escuchara de un doctor del Hospital Carlo de Milán que el dolor más grande de un paciente con este virus era el aislamiento y no poder estar en contacto con sus familiares y amigos.

Para este italiano, quien también suma parte de los positivos por Covid-19, la idea de no poder despedirse le asusta más que la propia muerte. Señala que él contrajo la enfermedad por estar en contacto con un conocido que dio positivo; aclaró que su amigo ya está mejor.

