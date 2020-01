Advierten en Florida de una "lluvia" de iguanas

El Servicio Meteorológico de Estados Unidos alertó a los residentes de Miami (Florida) sobre una posible “lluvia” de iguanas; debido a las bajas temperaturas que se ha registrado en esta ciudad.

El NWS, por sus siglas en inglés, advirtió que durante esta temporada de frío, las iguanas entran en un estado de letargo que les permite permanecer inmóviles durante varias horas o incluso días, pero continúan respirando de un modo lento.

Jan 21 - This isn't something we usually forecast, but don't be surprised if you see Iguanas falling from the trees tonight as lows drop into the 30s and 40s. Brrrr! #flwx #miami pic.twitter.com/rsbzNMgO01