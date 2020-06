Advierten sobre gel antibacterial hecho en México: contiene metanol

CIUDAD DE MÉXICO.— Las autoridades de sanidad de Estados Unidos emitieron el lunes una advertencia sobre un gel antibacterial de manos fabricado en México porque contiene grandes cantidades de metanol, o alcohol metílico.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) dijo que el metanol “puede ser tóxico si se absorbe a través de la piel o se ingiere”, y recomendó a los consumidores desechar nueve marcas de geles desinfectantes fabricados por la empresa Eskbiochem SA de CV.

La FDA señaló que una de las marcas contiene 81% de metanol y no alcohol etílico, que es el bebible.

The products were manufactured by Eskbiochem SA de CV in Mexico, and they could contain methanol. Methanol can be toxic when absorbed through the skin or ingested. The FDA says the chemical is not acceptable as a hand sanitizer. https://t.co/zvCzSO1Qk1