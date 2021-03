Aerolínea expulsa a familia judía porque bebé no tenía cubrebocas (vídeo)

MÉXICO.- A través de un vídeo que se viralizó en redes sociales se ve cómo una aerolínea expulsó a una familia de su vuelo, pues su bebé no estaba usando cubrebocas.

El domingo, una pareja judía y su hijo abordaron el vuelo de Frontier Airlines que salía de Miami con destino a La Guardia, en Nueva York. En la grabación se ve a la familia caminar por el pasillo de la nave rumbo a la salida y con otros pasajeros indicando que el único que no usaba cubrebocas es el bebé.

Disturbing incident the last hour on a @FlyFrontier flight as staff told a Hasidic couple to get off because their 18 month old had no mask. Applause is heard as the couple started leaving. Travels say on camera that the applause came from staff who also cheered that “we did it.” pic.twitter.com/rA2JQmI1tU