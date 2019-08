Al menos 23 muertos en Uganda por explosión de un camión cisterna

KAMPALA, Uganda.- La explosión de un camión cisterna que transportaba petróleo en un centro de comercio en el oeste de Uganda ha dejado 23 muertos, según informaron este lunes fuentes policiales y de los servicios de emergencia.

EARLIER TODAY. A Fuel tanker exploded in Kyambura trading center in Rubirizi district

Several fatalities reported #MonitorUpdates pic.twitter.com/0KISfYb9CL