Al menos 57 migrantes murieron en un naufragio en el Mediterráneo

EL CAIRO (AP) — Al menos 57 migrantes, incluidos mujeres y niños, habrían perdido la vida tras naufragar el barco en el que viajaban en el mar Mediterráneo.

‼️ A shipwreck off #libya claims at least 57 lives today after a boat capsized near Khums.



According to survivors brought to shore by fishermen and the coast guard, at least 20 women and two children were among those who drowned. pic.twitter.com/QXqs1Oc7kx