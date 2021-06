Ministro ugandés sobrevive a ataque; fallecen su hija y su chofer

KAMPALA, Uganda.- Este martes, se registró un ataque a balazos contra el automóvil en el que viajaba el ministro de Trabajo y Transporte de Uganda, general Edward Katumba Wamala. El ministro sobrevivió al atentado, sin embargo, una de sus hijas y su conductor personal fallecieron, según confirmó la Policía.

De acuerdo con versiones de los testigos, poco después de que Wamala salió de su casa, un grupo de motociclistas fuertemente armados se aproximó y disparó contra su vehículo.

Chris Baryomunsi, miembro del Parlamento, confirmó a los medios de comunicación que Wamala se encuentra “estable” y “fuera de peligro", aunque continúa hospitalizado.

The pigs who do not value life shot at Gen. Katumba killed his daughter and driver and injured him. Condolences on the loss of the two Ugandans. I talked to Gen. Katumba twice on the phone. He is being well-managed.