JOHANNESBURGO, Sudáfrica.- Los disturbios se han incremento desde el pasado domingo en varios municipios de la zona metropolitana de Johannesburgo.

Las autoridades han detenido hoy a por lo menos 49 personas por los disturbios, quema de vehículos y saqueos, una situación frecuente en Sudáfrica relacionada con la criminalidad y las tensiones xenófobas en los barrios menos favorecidos.

Los incidentes de este lunes se extendieron por Tembisa, en el noreste de Johannesburgo; Turffontein (sur), Hillbrow (centro) y la zona de Jeppestown y Malvern (este), según fuentes policiales.

Los disturbios de Jeppestown y Malvern fueron los más graves, con 41 arrestados.

Los hechos comenzaron el domingo, después de que tres personas fallecieran en un incendio de un edificio ocupado, y continuaron durante la noche y esta mañana local.

La zona fue pasto del caos y se produjo una oleada de saqueos de comercios y quema de vehículos.

⚠️ALERT⚠️

Looting & Rioting along Jules Street in Jeppestown. Situation is volatile. Please avoid the area. @JoburgMPD & @SAPoliceService are on scene. pic.twitter.com/YTIXXONEXf