TÚNEZ, República Tunecina.- Este viernes, la ONG francesa SOS Mediterranée, que gestiona el barco humanitario "Ocean Viking", lazó una nueva llamada de auxilio para el desembarco de 117 migrantes rescatados en el Mar Mediterráneo varios días atrás.

La noche del lunes, uno de los migrantes tuvo que ser desalojado del barco en forma urgente debido a un grave problema de salud.

El migrante fue entregado a la Guardia Costera italiana en aguas internacionales del Mediterráneo central, frente a las costas de la isla italiana de Lampedusa.

UPDATE #OceanViking is in stand-by between Malta & Italy since Sunday morning. So far, we received no answer from maritime authorities to 2 Place of Safety requests to disembark 118 people rescued on June 25 (1 rescue in the Maltese and Italian SAR Region, 1 in the Maltese SRR). pic.twitter.com/VvUhSNgVfZ