Se registra un fuerte incendio forestal en Ciudad del Cabo

CIUDAD DEL CABO, Sudáfrica. – Este domingo, las autoridades informaron que se registró un incendio en la Montaña de la Mesa, en Sudáfrica, lo que ha ocasionado el desalojo de visitantes y estudiantes de una universidad cercana.

Efforts continue to contain a vegetation fire in the mountain above UCT.



The City of Cape Town is engaging in active firefighting efforts along with TMNP and the Volunteer Wildfire Service.



At this stage, UCT has initiated an evacuation of student residences. #CTNews pic.twitter.com/3qtF6CqcXS — City of Cape Town (@CityofCT) April 18, 2021

El servicio de bomberos y rescate de Ciudad del Cabo, donde se encuentra la montaña, fue alertado de un incendio de vegetación sobre Philip Kgosana Drive, el flanco oriental de la montaña, alrededor de las 8:45 hora local (6:45 horas GMT) y los bomberos fueron enviados de inmediato al lugar, dijeron las autoridades municipales a través de su cuenta de Twitter.

El fuego se estaba extendiendo desde Rhodes Memorial hacia la Universidad de Ciudad del Cabo, dijeron las autoridades.

Una sección del salón de té en Rhodes Memorial fue destruida por el fuego, alertaron las autoridades y solicitaron que las personas no se acerquen al lugar.

The DRMC and Fire & Rescue Service will provide updates as the situation unfolds. Media are requested to monitor the WhatsApp group for such updates.



Furthermore, the public is advised that any donations should be dropped off at the Roeland Street fire station. pic.twitter.com/ImclOwnK3T — City of Cape Town (@CityofCT) April 18, 2021

Tres helicópteros llevan agua del mar para ayudar en la extinción del incendio, que afecta carreteras y vecindarios cercanos a la montaña.

Residentes que viven a más de 15 kilómetros de distancia vieron claramente salir humo denso del lugar.

SANParks advirtió que el incendio “actualmente está fuera de control” e instó a todos los excursionistas en el lugar y en Newlands a desalojar inmediatamente y a los automóviles estacionados dentro de estas secciones a moverse con urgencia.

Students from the Upper Campus of the University of Cape Town also had to be evacuated as strong winds caused the fire to spread.



Mayor Plato visited the site to thank those involved in firefighting efforts. pic.twitter.com/CZPY2AGRaE — City of Cape Town (@CityofCT) April 18, 2021

Un vídeo compartido por medios locales mostró que hubo una explosión en el restaurante del Rhodes Memorial en el incendio.

La Universidad de Ciudad del Cabo, que quedó cubierta por el humo, confirmó que todos sus estudiantes habían sido desalojados del campus por el personal de apoyo de los servicios de emergencia.

El Jardín Botánico Nacional de Kirstenbosch, que se encuentra en las laderas orientales de la montaña, así como una carretera principal vinculada a la montaña, fueron cerrados debido al incendio.