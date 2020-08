Agresores de manifestantes en Kenosha, convocados en redes sociales

Las redes sociales se llenaron de mensajes llamando a que ciudadanos comunes fuesen a Kenosha (Wisconsin, EE.UU.), a proteger los negocios tras la muerte de Jacob Blake, baleado por un policía.

Numerosas cadenas de mensajes en Facebook y Reddit exhortaron a que personas armadas se presentasen en la ciudad, según investigadores del Digital Forensic Lab del Atlantic Council.

Las manifestaciones comenzaron después de que Blake, un afroamericano de 29 años, quedase paralizado el domingo al ser baleado por la espalda por agentes que respondían a un llamado a intervenir en una disputa doméstica.

