El animal ha conmocionado a miles de internautas por su impresionante tamaño

EE.UU.— Hace unos meses fotografías con la imagen de un ave enorme se viralizaron. El impresionante tamaño del animal hizo pensar a internautas que era falsa y que de seguro se trataba de una persona disfrazada, sin embargo, el ave es auténtica y se le conoce como águila arpía.

Woke up thinking about one of my favorite animals, The Harpy Eagle ♥️ pic.twitter.com/HnQI6wcWyZ — Aurora (@divinenocturnal) August 2, 2020

Un ave realmente grande

En el mundo existen muchas especies que aún son desconocidas, es por ello que el descubrimiento del águila arpía, una de las especies más grandes del mundo causar temor y desató las creencias falsas.

La impresionante ave vive en los bosques del sur de México, en Centroamérica y Sudamérica, y en su mayoría en países como Brasil, Colombia y Venezuela.

Su enorme tamaño es de los más característico de esta ave, ya que puede llegar a medir hasta un metro de altura, mientras que sus alas pueden tener una envergadura de 2 metros con 24 centímetros.

WHAT THE FUCK IS THIS IM CRYING WHY IS IT SO CREEPY



JUST GOOGLE “HARPY EAGLE” pic.twitter.com/prIWF8CgfQ — Ella // bIm and acab!! ✊🏽✊🏾✊🏿 (@EllaSavesSeas) August 7, 2020

Además su peso puede ir desde los cuatro a nueve kilogramos y las hembras pueden alcanzar el doble. Viven de 25 a 35 años en libertad y hasta 40 años en cautiverio.

Sus gigantes garras es otro aspecto que destaca del animal, ya que pueden medir hasta 13 centímetros y sus patas pueden ser igual de gruesas que la muñeca de un humano.

Since we’re talking about animals with scary feet, behold the harpy eagle’s talons. pic.twitter.com/aHfhsJMs6f — Jonah Goldberg (@JonahDispatch) April 17, 2020

¿En peligro de extensión?

El águila arpía no es considerada una especie en peligro de extinción, sin embargo, su población se ha reducido en gran medida, debido a la pérdida de su hábitat y a que "representa" una supuesta amenaza para el ganado.

Pero también las creencias de algunas personas han provocado la muerte de varias aves de esta especie, incluso se ha reportado una serie de matanzas, por parte de gente que cree que el animal es una "bruja", por su aspecto y tamaño.

Magestuso, en peligro de extinción por la ignorancia de la gente que se ha dedicado a divulgar que son brujas que desaparecen niños 🤦🏻‍♀️, y luego no quieren que tengamos un presidente con el que se identifican éste tipo de personas. pic.twitter.com/tEcmAQbdjB — Por México... (@PaVa_Mx) August 6, 2020

Cabe mencionar que el águila arpía sirvió como inspiración para crear al fénix que sale en las películas de Harry Potter.- Con información de Televisa News y Radio Fórmula.

